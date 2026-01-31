El Rector Mayor de los Salesianos, P. Fabio Attard SDB, envió un sentido mensaje a los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano, en ocasión de la fiesta de Don Bosco, que la Iglesia Católica celebra este 31 de enero, en el que los desafió a seguir el ejemplo de la Virgen María y escuchar las enseñanzas del Papa León XIV.

Haced lo que Él os diga

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El superior general de los Salesianos recordó a los jóvenes el aguinaldo 2026 —el lema que inspira la obra y pastoral de esta familia espiritual durante el año— tomado del pasaje del Evangelio de las Bodas de Caná, cuando la Virgen María ve que no hay vino, se lo dice a Jesús y luego les dice a los criados que hagan lo que diga su Hijo.



De este modo, afirma el P. Attard, “María está presente” y ve “todo lo que está pasando alrededor de ella, ve que hay una situación problemática” y actúa. Así también deben ser los miembros del Movimiento Juvenil Salesiano: “Personas vivas” que busquen involucrarse “ofreciendo lo que podemos ofrecer para que el vino nuevo no falte”.

El Papa León y las relaciones auténticas

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Rector Mayor recordó el discurso del Papa León XIV a los trabajadores del Vaticano, en el que los animó a “cultivar la verdadera amistad, auténticas relaciones entre todos los que ayudan, que acompañan al Santo Padre en su misión”.

De igual manera, dijo el sacerdote, los jóvenes salesianos están llamados “a fortalecer una fraternidad, una auténtica amistad, que no necesita otras motivaciones, sino buscar el bien de los demás, favorecer una cultura de fraternidad”.

León XIV, la verdad y la fraternidad

El superior general se refirió también al discurso del Papa León XIV al Cuerpo Diplomático, sobre el estado del mundo, en el que el Santo Padre destacó que “las palabras comunican, comunican una verdad que no necesita violencia, que no necesita arrogancia. Cuando hablamos de paz hablamos de relaciones humanas que no piden agresión, no piden arrogancia”.

“Como María, favoreciendo la amistad en la verdad, nosotros podemos favorecer una nueva cultura. Podemos hacer de nuestros lugares, nuestros oratorios, verdaderos laboratorios, donde la cultura del encuentro, la cultura de ser personas creativas, protagonistas de la historia, una nueva cultura de la fraternidad”, subrayó.

Para concluir, el P. Attard expresó su deseo de “que el Señor les dé todo el entusiasmo, la energía, para que con Don Bosco y como Don Bosco podemos favorecer esta nueva cultura”, y finalmente ofreció su oración por los jóvenes en este día, “la fiesta de nuestro Padre Maestro”.