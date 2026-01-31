El Papa León XIV ha pedido oraciones por las víctimas de la tormenta Kristin, que ha provocado graves daños, sobre todo en el centro de Portugal, en las provincias de Coímbra, Leiria y otras zonas cercanas, con inundaciones, fallos eléctricos, árboles caídos, carreteras incomunicadas y numerosas infraestructuras gravemente dañadas.

A través de un telegrama enviado en su nombre por el Cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el Pontífice manifiesta su “pesar por las personas que perdieron la vida”, al tiempo que asegura que se une “espiritualmente al dolor de sus familiares”.

En el mensaje, dirigido al obispo de Leiria-Fátima y presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, monseñor José Ornelas Carvalho, el Papa señala también que sigue “muy de cerca la situación de los heridos, de las personas desalojadas y de quienes han quedado gravemente afectados por los enormes destrozos de esta tempestad”.

Además, afirma que reza “por las autoridades nacionales y locales, así como por las instituciones civiles, militares y religiosas que se han unido para socorrerlos”.

En el telegrama, León XIV expresa además su “vivo reconocimiento por el compromiso de las organizaciones eclesiales”, sin olvidar “la ayuda espontánea entre los ciudadanos”, y eleva una súplica a Dios para que conceda a todos “el bálsamo de la solidaridad y la luz de la esperanza cristiana”.

El mensaje concluye con la concesión de la bendición apostólica, impartida “por intercesión de Nuestra Señora de Fátima”, como signo de consuelo y cercanía espiritual a las comunidades afectadas por la devastadora tormenta.

