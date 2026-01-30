El beato mártir Anacleto González Flores es el patrono del laicado mexicano y fue un gran organizador de los fieles católicos durante la Guerra Cristera en México entre 1926 y 1929. Para conocer más de su vida y obra, EWTN ha producido una impactante serie de cinco capítulos sobre la vida de este gran testigo de la fe.

La Guerra Cristera de México, también conocida como la “Cristiada”, no sólo fue un conflicto armado sino también un choque frontal entre un Estado que buscaba la secularización forzosa y una sociedad que se negó a renunciar a su identidad católica. Esta serie permite entender mejor el legado de los mártires y la herida histórica que ha marcado la compleja relación entre la Iglesia y el Estado en el México actual.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Conocido como el “Maistro Cleto” y apodado también el “Sócrates tapatío”, en alusión a su procedencia del estado de Jalisco, el Beato Anacleto González Flores hizo frente a la persecución del gobierno federal, lo que le costó ser martirizado el 1 de abril de 1927.

El P. Rafael Becerra, autor del libro Anacleto González Flores de la palabra a la transformación social y uno de los principales colaboradores para la producción de la serie – para la que se han hecho más de 40 entrevistas y en la que han participado dos cardenales, tres obispos y varios parientes del beato– explicó a EWTN Noticias la importancia de este hombre nacido en una familia pobre de doce hijos en Tepatitlán, en el estado de Jalisco.

El sacerdote resaltó que el Beato Anacelto, si bien “es el patrono de los laicos en México y que podría ser también un modelo para los laicos en América Latina y en el mundo”.

“A los 17 años escucha una misión de un sacerdote que viene de Guadalajara, se convierte, se queda prendado del amor a Cristo y decide ir al seminario. A los 20 años va al seminario auxiliar de San Juan de los Lagos, que sería auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara en ese momento y estudia cinco años, pero comienza ya desde ahí a organizar a jóvenes en torno al amor a la Iglesia y al amor a su patria”, relató el P. Becerra.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Tras confirmar que no tiene vocación de sacerdote, el beato estudia leyes y organiza a los campesinos, a los jóvenes y las mujeres, convirtiéndose en un defensor y “un gran promotor de la causa católica”.

“Cuando viene la persecución religiosa de parte del gobierno de Plutarco Elías Calles en contra de los católicos mexicanos, él se convierte en el adalid, en el gran promotor de la libertad por la vía pacífica y entonces es perseguido por el gobierno hasta ser martirizado”.

El sacerdote subrayó que el beato, casado y con dos hijos, es un testigo de valores como “su congruencia, su impulso a la unidad y a la organización”, lo que hace que los obispos de México pidan al Papa Francisco que se le declare Patrono del Laicado Mexicano, lo que se dio con un decreto en julio de 2019.

El último episodio de la serie de EWTN sobre el Beato Anacleto González Flores se puede ver este viernes 30 de enero, desde las 20:00 (hora del Centro de México) en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=vYJNZG6qsic

Los demás episodios se pueden ver ya en Youtube en esta lista de reproducción: https://www.youtube.com/watch?v=vYJNZG6qsic&list=PLfGiZYFJHOqlOaREKeohsDXz7Arb5KRJA