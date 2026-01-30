Los cristianos iraquíes están preocupados por la posibilidad de una amenaza del autodenominado Estado Islámico (ISIS), sobre todo por los recientes acontecimientos en la frontera con Siria y el traslado de miles de sus miembros desde prisiones de ese país a un punto de Irak que, según el gobierno iraquí, es un "lugar seguro", con el fin de prevenir amenazas a la seguridad nacional.

En medio de lo que muchos describen como "noticias inquietantes en todo Oriente Medio... conflictos, militarización y polarización", el patriarca caldeo, Cardenal Louis Raphael Sako, hizo un llamamiento urgente a la paz, solicitando medidas concretas que fortalezcan la armonía y eviten una mayor devastación en la región.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En su mensaje, instó a las Naciones Unidas a asumir la responsabilidad de abordar los conflictos en curso y lograr la paz mediante el diálogo, haciendo hincapié en el respeto a la soberanía nacional y los derechos de todos los ciudadanos.

El patriarca Sako también instó a los gobiernos locales a ir hacia reformas reales, más que eslóganes. Puso como ejemplos el limitar el control de las armas al Estado, combatir la corrupción con decisión y construir una cultura de ciudadanía, igualdad y respeto por la diversidad religiosa y étnica.

"La historia resuena hoy"

Haciéndose eco de estas preocupaciones, el Arzobispo caldeo de Erbil, Bashar Matti Warda, alertó del creciente círculo de violencia que emana de Siria. Advirtió que "la historia nos enseña que el fuego no conoce fronteras" y que la violencia tiene la capacidad de expandirse desde un lugar para desestabilizar regiones enteras.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En una conversación con ACI Mena —agencia en árabe de EWTN News—, el arzobispo Warda afirmó que las familias sirias e iraquíes aspiran a vivir en paz, pero el regreso de la violencia genera profundos temores por la posibilidad de perder la seguridad familiar y la estabilidad por la que habían trabajado durante años.

El arzobispo explicó que la ansiedad de los civiles —en particular de aquellos cuyas heridas de los conflictos pasados ​​aún no han sanado—, no es debilidad, sino más bien el recuerdo de la agitación pasada y el temor a que se repita la tragedia.

El prelado hizo hincapié en la experiencia histórica de violencia y conflicto sectario que han padecido las comunidades cristianas iraquíes y que ha llevado a que dos tercios de los fieles abandonen el país, no por elección propia, sino por el profundo sentimiento de que su patria ya no podía protegerlos. Hoy, ese recuerdo alimenta el temor de que un resurgimiento del conflicto pueda amenazar no solo a los cristianos, sino a todo el pueblo iraquí, afirmó.

A pesar de estos temores, el arzobispo Warda destacó el compromiso continuo de la comunidad con la esperanza, no como una negación de la realidad, sino como confianza en la posibilidad de un futuro mejor.

Afirmó que la respuesta más contundente a la violencia se basa en la dignidad humana, la convivencia y el diálogo sereno, rechazando la incitación y construyendo puentes. “La violencia carente de sabiduría, incluso cuando hoy parece limitada, puede convertirse mañana en una tragedia mucho mayor, cuyo precio todos conocemos”, expresó.

Publicada originalmente en ACI Mena. Traducida y adaptada por el equipo de ACI Prensa.