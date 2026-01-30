La Catedral de Toledo, Primada de España y una de las joyas del gótico europeo, inaugura la celebración de sus 800 que se alargará hasta el año 2027, cuando concluirá con un año jubilar.

El acto de apertura contó con un mensaje especial del Papa León XIV que hizo público el Nuncio Apostólico en España, Mons. Piero Pioppo, en el que expresó su deseo de que “este año 2026 y, especialmente, el Año Jubilar de la catedral, sea un tiempo de gracia, perdón y misericordia; un año de gratitud por lo que la Iglesia que peregrina en Toledo ha dado a la historia de España, a Europa y a Hispanoamérica”.

En su carta, el Papa destacó la empresa multisecular de España de servicio al Evangelio mediante los procesos de la Reconquista y llegada al Nuevo Mundo, etapas históricas que, aseguró, “han quedado plasmados para la historia en el arte de ese templo”.

El programa de actividades para conmemorar esta efemérides pretende que el templo sea un espacio de encuentro cultural, espiritual y ciudadano a lo largo de los próximos dos años y concibe esta ocasión como “una oportunidad excepcional para poner en valor ocho siglos de historia, fe y cultura, proyectando este legado único hacia el futuro”.

De él, se destaca la gran exposición que bajo el título de Primada. VII Centenario de la Catedral de Toledo, ofrecerá la posibilidad de admirar más de 500 piezas únicas de su rico patrimonio entre los meses de mayo y octubre de 2026.

Además, se prevé un amplio programa musical con conciertos y producciones singulares y numerosos encuentros y congresos especializados en patrimonio, música sacra y teología, así como conmemoraciones devocionales e hitos históricos, como el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario.

Desde octubre de 2026 hasta octubre de 2027 tendrá lugar el Año Jubilar de la Catedral de Toledo, en el que se producirán numerosas celebraciones jubilares, actos litúrgicos, encuentros culturales y propuestas musicales.

Durante el acto de inauguración se estrenó el himno de la Catedral de Toledo, una composición creada para la ocasión por el maestro de capilla, don Jaime León Gómez.

El deán del cabildo catedralicio, el sacerdote Juan Pedro Sánchez Gamero, subrayó que la celebración “no consiste en mirar únicamente al pasado”, sino reconocer una historia viva.

Por su parte, el vicerrector del Seminario Mayor de Toledo, P. Valentín Aparicio, resaltó que el octavo centenario es un momento ideal para que los visitantes abran su corazón a Dios y se dejen tocar por Él, remarcando el significado de las catedrales como espacio de encuentro entre los hombres y el amor de Dios.

El último en intervenir ha sido el Arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro, quien invitó a “volver a mirar la catedral con profundidad y sentido”, no solo como un legado histórico, sino como un templo vivo.

Mons. Cerro enfatizó la vocación de la catedral como espacio “de fe, de belleza y de encuentro” e invitó a participar en los actos previstos y en el jubileo, “un tiempo de gracia orientado a la peregrinación, la reconciliación y la renovación interior”.

El acto inaugural se cerró con un espectáculo de luz que transformo el templo con la Virgen María como protagonista.