La batalla legal del padre para evitar la eutanasia de su hija Noelia, aquejada de una enfermedad mental que incluye ideaciones suicidas, llegará al Tribunal Constitucional de España, tras rechazar el Tribunal Supremo un recurso para salvar su vida.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal emitió un Auto en el que rechaza el recurso planteado por Javier, el padre de Noelia, para evitar la ejecución de la eutanasia que está paralizada desde agosto de 2024.

La Fundación de Abogados Cristianos, que representa al progenitor, anunció en un comunicado que recurrirá al órgano de interpretación constitucional español al considerar que “se produce una grave vulneración del derecho fundamental a la vida y una falta de tutela judicial efectiva”.

Además, criticó que el Alto Tribunal haya inadmitido el recurso “sin haber entrado a valorar el fondo del asunto ni la legalidad material de la autorización de la eutanasia”.

Rechazo por motivos formales

A juicio de la entidad de juristas, el Tribunal Supremo se ha limitado a “cuestiones técnicas” para evitar pronunciarse “sobre un procedimiento que afecta directamente al derecho a la vida y que, de ejecutarse, tiene consecuencias irreversibles”.

“No es admisible que una autorización para acabar con la vida de una persona quede fuera de un control judicial pleno por motivos meramente formales”, añaden los juristas.

“Este auto va en la línea que sigue últimamente el Supremo de inadmitir de plano todas las cuestiones contrarias a la ideología del Gobierno, a favor de la vida, la familia o la libertad religiosa”, subrayan el comunicado.

Además, la fundación recuerda que “esta inadmisión no supone un aval al procedimiento de eutanasia ni una validación de su legalidad, sin únicamente una decisión procesal”.

Irregularidad procedimental “sorprendente y censurable”

Por otro parte, la defensa del padre de Noelia enfatiza que “el propio auto reconoce la existencia de una irregularidad procedimental ‘sorprendente y censurable’ en la actuación de la denominada dupla médico-jurídica” que intervino en la petición de eutanasia, si bien entiende el Tribunal Supremo que esta circunstancia no altera el resultado administrativo del proceso de eutanasia.

Siguen vigentes las medidas cautelares

Pese al Auto del Tribunal Supremo, la hija no será sometida a eutanasia de momento, ya que las medidas cautelares sobre el caso siguen vigentes por lo que por ahora “no se puede acabar con la vida de Noelia”, señalan desde Abogados Cristianos.

En paralelo, continúa activa la causa penal contra quienes aprobaron el procedimiento de eutanasia para Noelia “tras fingir un desacuerdo entre ellos para elevar el expediente a la Comisión de Garantía y Evaluación”, lo que está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental.

Eutanasia en España

La Ley de Eutanasia en España entró en vigor en junio de 2021. En sus primeros seis meses se presentaron 173 solicitudes, de las cuales se ejecutaron 75. Además, 32 solicitantes fallecieron antes de completar el procedimiento; 28 no llegaron al Comité de Garantías, 25 fueron denegadas, 7 solicitudes fueron revocadas y 6 aplazadas.

A lo largo de 2022 se produjeron 576 peticiones de eutanasia, de las cuales se ejecutaron 288, siendo 152 los pacientes que fallecieron sin completar el procedimiento administrativo. Además, una persona revocó la solicitud, 22 decidieron aplazarla y en 16 ocasiones fueron denegadas.

En 2023 se produjeron 766 solicitudes, que derivaron en 334 eutanasias ejecutadas. Otras 190 personas fallecieron antes de completar el procedimiento, hubo 21 revocaciones, 33 aplazamientos, y 188 peticiones denegadas.

El año 2024 se saldó con 924 peticiones, 426 eutanasias realizadas, 141 denegaciones, 54 revocaciones y 308 personas que fallecieron durante la tramitación.

Los datos correspondientes a 2025 no se han publicado.