La Justicia española ha reconocido el derecho de los familiares a oponerse a las peticiones de eutanasia de sus seres queridos, incluso cuando han sido aprobadas, según ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ).

Así lo ha decidido en el caso de la Noelia, una joven con problemas mentales que incluyen ideaciones suicidas, cuya petición de eutanasia iba a ser ejecutada en agosto de 2024, pero que fue suspendida después de que su padre interpusiera acciones legales para impedirlo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El caso es el primero que se judicializa desde la aprobación de la Ley de Eutanasia en España en el año 2021.

La Fundación Española de Abogados Cristianos, encargada de la defensa de los intereses del progenitor, ha celebrado que su recurso haya sido parcialmente estimado “puesto que se reconoce el derecho de los familiares a recurrir cuando no estén de acuerdo con la eutanasia”, según ha expresado su presidenta, Polonia Castellanos.

"Este auto es tremendamente importante porque supone un cambio radical para cualquier solicitud de eutanasia, ya que la Ley de Eutanasia no contempla ninguna vía para recurrirla cuando te la aprueban. Sólo contempla el recurso cuando te la rechazan”, añadió.

“Esta sentencia abre la puerta a que los familiares puedan recurrir las autorizaciones de eutanasia”, motivo por el cual la entidad de juristas recurrirá al Tribunal Supremo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En abril de 2025, Abogados Cristianos presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se reconociera “la legitimación del padre para recurrir la eutanasia de su hija y pide al tribunal que entre en el fondo de la cuestión”.

Por otro lado, la entidad de juristas pidió la nulidad de las actuaciones alegando “falsedad documental” en la que habrían incurrido el médico y el jurista que evaluaron la petición de eutanasia de Noelia.

Ley de Eutanasia en España

La Ley Orgánica de regulación de la eutanasia entró en vigor en España el 21 de junio de 2021. Contra su aprobación y puesta en marcha se pronunciaron numerosas entidades médicas como el Comité de Bioética de España o los Colegios de Farmacéuticos, Odontólogos y Médicos de Madrid .

Según los datos oficiales, hasta 2023 se han realizado más de 1.500 peticiones, de las cuales se ejecutaron cerca de 700, mientras que 229 fueron denegadas. El resto no se completó por diversas circunstancias.