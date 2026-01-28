Con una invitación a orar con la Palabra de Dios y dialogar sobre la misión de comunicar, la Hermana María Inés Castellaro, Secretaria General de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos (CLAR) y la periodista y escritora Lucrecia Casemajor, convocan a un encuentro virtual de espiritualidad para comunicadores y animadores de la Palabra, que se realizará el próximo 6 de febrero.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos interesados en participar de un momento de oración y profundización, a partir de la Palabra de Dios.

La iniciativa, comentó a ACI Prensa Lucrecia Casemajor, surge “de la reflexión y el discernimiento de las necesidades de este tiempo, de seguir construyendo una comunicación eclesial que responda a las realidades actuales de la Iglesia y de la cultura del mundo”.

Convencidas de que “la comunicación lo impregna todo”, la religiosa y la periodista invitan a que cada uno, desde su lugar, pueda ser consciente de lo que esto implica para no dejarse llevar por los vientos de la “mundanidad espiritual” de la que advertía el Papa Francisco.

Las expositoras explican que ser comunicador “requiere de mucha oración personal y comunitaria, del anclaje en una espiritualidad que nos constituya y afirme y de una formación sostenida”.

“La Iglesia de Jesús necesita que la comunicación sea cristocéntrica, con vocación profética, cargada de esperanza y en la búsqueda permanente de la donación del mensaje que sólo reside en su Palabra”, enumeran. “¡El Señor nos llama y nos espera!”, convocan.

El encuentro se realizará a través de Zoom el 6 de febrero a partir de las 19:00 horas, y quienes deseen inscribirse deben hacerlo a través de este formulario: https://forms.gle/is543uAi9o4mmZ4DA

La Hermana María Inés Castellaro es religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Virgen Niña, Licenciada en Teología Pastoral Espiritual), y profesora. Es actualmente secretaria general de la CLAR y asesora de la Comisión de Nuevas Generaciones y de la Comisión de Comunicación de la misma institución.

Lucrecia Casemajor es periodista, comunicadora y escritora. Especialista en Planificación de estrategias de Comunicación Institucional. Fue Coordinadora de la Pastoral de Comunicación Región Patagonia-Comahue. Es colaboradora de Revista Vida Nueva y otros medios católicos.