El Papa León XIV, junto al Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, han renovado los órganos institucionales de la Fundación Joseph Ratzinger y designado a su nuevo presidente, el P. Roberto Regoli.

La fundación, erigida el 1 de marzo de 2010, tiene el objetivo de promover y alentar el estudio y la teología de la obra de Benedicto XVI a través de proyectos y conferencias.

Tras diez años al frente de la fundación, concluye el mandato del P. Federico Lombardi, exdirector de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, quien deja el cargo en manos de Regoli, sacerdote y profesor de Historia Contemporánea en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, además de autor de numerosos estudios sobre la historia del papado y de la Curia Romana.

En un mensaje difundido desde la fundación vaticana, el profesor Regoli expresa su agradecimiento por la confianza que se le ha otorgado y aseguró que desea “corresponder de la mejor manera posible”.

Destacó en particular la contribución de los cardenales Francisco Ladaria y Gianfranco Ravasi, así como, de modo especial, la del P. Lombardi, que en estos diez años “ha guiado con prudencia y seguridad el camino de las iniciativas institucionales”.

El Santo Padre también ha confirmado como miembros de la fundación al Cardenal Kurt Koch, Prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos; al Arzobispo Georg Gänswein; al Arzobispo Salvatore Fisichella; al Obispo de Ratisbona, Mons. Rudolf Voderholzer; al Profesor Achim Buckenmaier, y a los doctores Andrea Filippi y Giuseppe Mascarucci.

Por su parte, se han designado como nuevos miembros al Cardenal Ángel Fernández Artime, al Arzobispo Bruno Forte, a la abogada Francesca Bazoli, y a los doctores Alberto Gasbarri y Aurelio Ingrassia.

Entre los compromisos prioritarios para los próximos años, el nuevo presidente destaca el centenario del nacimiento de Joseph Ratzinger, para el cual se trabajan ya en diferentes iniciativas congresuales, publicaciones, exposiciones y conciertos que involucrarán a muchos países de todos los continentes.

“La herencia de Ratzinger, teólogo y Papa, está muy viva, también pastoralmente, como fuente y confirmación de muchos caminos personales de conversión en el mundo”, afirma Regoli.

Asimismo, el profesor de historia recuerda que “la vitalidad de su pensamiento no sólo tiene algo que decir, sino que puede aportar una contribución significativa a los debates teológicos y culturales de nuestro tiempo”.

“Mi compromiso personal —agrega— es que esta voz pueda seguir resonando también a través de la Fundación. Pienso no solo en las aulas universitarias, sino también y sobre todo en los jóvenes, a quienes es necesario ayudar a redescubrir la belleza de la fe, ante todo, en Cristo y en la Iglesia”.