El Obispo de Mar del Plata, Mons. Ernesto Giobando, acompañó este domingo la tradicional procesión en honor de San Salvador, patrono de los pescadores, y rezó junto a la comunidad para que los argentinos tengan una fuente de empleo.

La 98° edición de los festejos en torno a la figura de San Salvador convocó a cientos de fieles y a autoridades locales, entre ellas el intendente Agustín Neme. Además, como cada año, fue ocasión para celebrar la Fiesta de los Pescadores.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La procesión fue organizada por la Sociedad de Patrones Pescadores, la Comisión de Festejos de San Salvador y la Parroquia Sagrada Familia y San Luis Orione, y encabezada por la imagen del santo.

A su paso por la sede de la Prefectura Naval Argentina, Mons. Giobando bendijo la institución y rezó por el personal de esa fuerza que tiene la tarea de cuidar el mar y los pescadores.

Al pasar por el monumento al pescador, fue depositada allí una ofrenda floral para recordar a quienes fallecieron realizando esa labor en el mar.

La actividad continuó con un tramo de procesión náutica a bordo del buque pesquero Lekhan 1, homenajeando así a los fallecidos en el mar.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La procesión visitó luego la Base Naval, donde funciona el Comando del Área Naval Atlántica de la Armada Argentina, y se arrojó al mar una corona de laureles en memoria de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan.

En su mensaje a la comunidad pesquera, Mons. Giobando dio gracias por esta fiesta en honor a San Salvador y recordó que Mar del Plata “no es sólo un lugar turístico, sino un lugar de trabajo, donde nuestros pescadores salen cada mañana a buscar su sustento que tan generosamente nos concede el mar argentino”.

El prelado se refirió luego a los desafíos a nivel laboral y de producción, rogando “que en Argentina haya trabajo y que la producción dé un buen rédito para quienes ponen el hombro y laburan cada día”.