Julieta Villar

26 de enero de 2026
01:01 p. m.

Ene. 26, 2026
01:01 p. m.

El Obispo de Mar del Plata, Mons. Ernesto Giobando, acompañó este domingo la tradicional procesión en honor de San Salvador, patrono de los pescadores, y rezó junto a la comunidad para que los argentinos tengan una fuente de empleo. 

La 98° edición de los festejos en torno a la figura de San Salvador convocó a cientos de fieles y a autoridades locales, entre ellas el intendente Agustín Neme. Además, como cada año, fue ocasión para celebrar la Fiesta de los Pescadores. 

La procesión fue organizada por la Sociedad de Patrones Pescadores, la Comisión de Festejos de San Salvador y la Parroquia Sagrada Familia y San Luis Orione, y encabezada por la imagen del santo. 

A su paso por la sede de la Prefectura Naval Argentina, Mons. Giobando bendijo la institución y rezó por el personal de esa fuerza que tiene la tarea de cuidar el mar y los pescadores. 

Al pasar por el monumento al pescador, fue depositada allí una ofrenda floral para recordar a quienes fallecieron realizando esa labor en el mar. 

La actividad continuó con un tramo de procesión náutica a bordo del buque pesquero Lekhan 1, homenajeando así a los fallecidos en el mar. 

La procesión visitó luego la Base Naval, donde funciona el Comando del Área Naval Atlántica de la Armada Argentina, y se arrojó al mar una corona de laureles en memoria de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan.  

En su mensaje a la comunidad pesquera, Mons. Giobando dio gracias por esta fiesta en honor a San Salvador y recordó que Mar del Plata “no es sólo un lugar turístico, sino un lugar de trabajo, donde nuestros pescadores salen cada mañana a buscar su sustento que tan generosamente nos concede el mar argentino”. 

El prelado se refirió luego a los desafíos a nivel laboral y de producción, rogando “que en Argentina haya trabajo y que la producción dé un buen rédito para quienes ponen el hombro y laburan cada día”. 

Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.