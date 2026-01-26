Dos nuevos asteroides descubiertos por astrónomos del Observatorio Astronómico Vaticano han sido oficialmente bautizados con los nombres de dos santas polacas: Faustina y Ledochowska, según anunció el último boletín del Working Group for Small Body Nomenclature de la Unión Astronómica Internacional (UAI).

Los cuerpos celestes, identificados ahora como (798737) Faustina y (798772) Ledochowska, fueron descubiertos en noviembre de 2012 por el sacerdote jesuita Richard P. Boyle, astrónomo de la Specola Vaticana, junto con su colaborador Kazimieras Černis, de Vilna (Lituania).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Lograron esta hazaña gracias al Telescopio Vaticano de Tecnología Avanzada (VATT) del Observatorio Vaticano en el Monte Graham, en Arizona (Estados Unidos), el mejor sitio astronómico del continente.

Dos santas polacas

Según detalló el sitio web de la página de la Gobernación del Estado del Vaticano, los dos nuevos nombres rinden homenaje a Santa Faustina Kowalska y a Santa Úrsula Ledóchowska, dos figuras fundamentales de la espiritualidad y del compromiso social católico del siglo XX.

Faustina Kowalska (1905–1938), mística polaca, es conocida en todo el mundo por las revelaciones que dieron origen a la devoción de la Divina Misericordia y fue canonizada por San Juan Pablo II en el año 2000. El asteroide que ahora lleva su nombre fue descubierto el 13 de noviembre de 2012.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Una semana más tarde, el 20 de noviembre, el mismo equipo identificó otro objeto, hoy denominado Ledochowska, en honor de Santa Úrsula Ledóchowska (1865–1939), fundadora de la Congregación del Corazón Agonizante de Jesús, dedicada especialmente a la educación y al servicio de los más pobres y marginados. Fue canonizada en 2003.

Asteroides nombrados por jesuitas. Crédito: Specola Vaticana

Además de las dos santas polacas, la UAI ha asignado oficialmente el nombre de otros miembros y colaboradores de la Specola Vaticana a nuevos asteroides descubiertos por el mismo equipo.

Entre ellos figuran (591000) Galaverni, dedicado al sacerdote y físico italiano, Matteo Galaverni, y (752403) Bayurisanto, en honor al jesuita indonesio, Bayu Risanto, especialista en meteorología. Otro asteroide, (763533) Alabiano, recuerda al teólogo jesuita español García Alabiano (1549–1624), profesor y rector en la Universidad de Vilnus (Lituania).

Una de las más antiguas instituciones astronómicas del mundo

El Observatorio Vaticano lleva a gala ser una de las más antiguas instituciones astronómicas del mundo. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando el Papa Gregorio XIII ordenó construir la Torre de los Vientos en el Vaticano y convocó a los mejores astrónomos y matemáticos del mundo para reformar el calendario.

Con estas nuevas denominaciones, la lista de asteroides dedicados a miembros de la Compañía de Jesús y a figuras vinculadas a la Specola Vaticana asciende ya a casi cuarenta, lo que refleja la prolongada contribución científica del Observatorio del Vaticano a la astronomía moderna.

Cómo se asignan los nombres de los asteroides

El proceso de denominación de los asteroides está regulado por la Unión Astronómica Internacional. Cuando un objeto es descubierto por primera vez, recibe una designación provisional basada en la fecha y el orden del hallazgo. Una vez que su órbita está suficientemente determinada y se le asigna un número permanente, los descubridores pueden proponer un nombre que sustituya la designación técnica.

Ese nombre debe cumplir estrictas normas: no puede exceder los 16 caracteres, debe escribirse normalmente como una sola palabra, ser pronunciable en al menos un idioma reconocido y no resultar ofensivo ni referirse a productos comerciales o figuras políticas o militares contemporáneas.

Tras su aprobación, el asteroide pasa a ser identificado oficialmente con la forma “(número) Nombre”, como en los recientes (798737) Faustina y (798772) Ledochowska.

