Se acaba de lanzar el primer volumen del libro Una introducción católica a la Biblia, que aborda el Antiguo Testamento y su importancia, en la previa a la celebración del Domingo de la Palabra de Dios este 25 de enero, instituido en 2019 por el Papa Francisco para acrecentar la lectura y el amor de los fieles por las Sagradas Escrituras.

Los autores del libro son John Bergsma y Brant Pitre, dos expertos de la Biblia que han hecho su doctorado en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, país en el que han influido positivamente. El primero es un converso del protestantismo, como el Dr. Scott Hahn, con quien trabaja en la Universidad de Steubenville.

En opinión del P. Ignacio Manresa, quien tradujo y editó el libro y es profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, Bergsma “difunde de tal manera la Sagrada Escritura, que hace bien al alma realmente”.

“Este libro es realmente un tesoro, tanto por el aspecto científico que asume todos los elementos históricos y de análisis literario mejores, y por hacer leer en la tradición viva de la Iglesia, tal como manda el Concilio Vaticano II, la Sagrada Escritura”, afirma el sacerdote español en entrevista con EWTN Noticias.

El P. Manresa precisa que “el Antiguo Testamento es como la caja de resonancia del Nuevo Testamento” y no conocerlo bien o no leerlo “es como si uno tocara una cuerda de una guitarra, pero sin caja de resonancia no sonaría nada o casi nada”.

En cambio, prosigue, “sobre la base del Antiguo Testamento tiene toda esta profundidad y hondura, porque es necesario, es su gran preparación que permite entender lo que el Señor nos ha querido enseñar”.

“A veces tenemos el complejo de que los católicos no hemos conocido la Biblia. Quizá es bonito en esto la experiencia de Scott Hahn, que fue a la Misa y se encontró que la misa estaba absolutamente traspasada de Sagrada Escritura. Yo diría, en primer lugar, que toda la tradición de la Iglesia, en sus diferentes expresiones, está traspasada de la Sagrada Escritura”, continuó el sacerdote.

“A partir del concilio, es verdad que la Iglesia nos ha invitado a este trato directo con la Escritura, a acercarnos, a leerla, a conocerla”, subrayó el sacerdote.

“Quizá es aquí donde estos instrumentos que estamos ofreciendo, en este caso este libro, son de una grandísima utilidad para poder a veces sobrepasar la dificultad de unos textos escritos hace mucho tiempo, pero que son palabra viva y que hay que atender a su sentido más original, pero abierto al sentido pleno”, explicó.

El libro Una introducción católica a la Biblia se puede comprar AQUÍ.