El Papa León XIV salió del Vaticano este jueves para realizar una visita institucional y cultural al Palacio de la Minerva, sede de la Biblioteca del Senado de la República Italiana, donde se expone la Biblia de Borso d’Este.

Se trata de uno de los manuscritos más extraordinarios del Renacimiento, célebre por sus miniaturas en oro y lapislázuli afgano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Detalle de la Biblia de Borso d’Este. Crédito: Senado de Italia

Según informó la Santa Sede a través de un comunicado en Telegram, el Pontífice almorzó previamente en la Nunciatura Apostólica ante el Estado Italiano y, a primera hora de la tarde, se trasladó al histórico edificio situado en Piazza della Minerva, en el centro de Roma.

Allí fue recibido por el presidente del Senado, Ignazio La Russa, acompañado por el secretario general de la Cámara Alta, Federico Silvio Toniato.

El Papa visitó el histórico edificio del Senado italiano situado en Piazza della Minerva, en el centro de Roma. Crédito: Vatican Media

Las más leídas 1 2 3 4 5

Gesto devocional: “descubrir el velo colocado sobre la imagen del Niño Jesús en el belén tradicional”

En la Sala dello Schedario, el Papa saludó brevemente a los vicepresidentes, cuestores y presidentes de los grupos parlamentarios del Senado, antes de “descubrir el velo colocado sobre la imagen del Niño Jesús en el belén tradicional”, según informó el Vaticano.

Se trata de un gesto cargado de simbolismo en el contexto del Año Santo que tiene un profundo significado devocional en Italia centrado en la Encarnación y la manifestación de la "Luz del Mundo". En muchas iglesias y hogares italianos, el Niño Jesús permanece cubierto o ausente hasta la medianoche del 24 de diciembre. Descubrirlo simboliza que Jesús es la luz que disipa las tinieblas del pecado y la muerte.

El Papa descubrió el velo colocado sobre la imagen del Niño Jesús en un gesto con un profundo significado devocional en Italia. Crédito: Vatican Media

Posteriormente, acompañado por las autoridades senatoriales, León XIV se dirigió a la Sala Capitular, donde se encuentra instalada la exposición de la Biblia de Borso d’Este, para una visita privada. Al término del recorrido, el Pontífice regresó al Vaticano.

La Biblia de Borso d’Este, realizada entre 1455 y 1461 por el calígrafo Pietro Paolo Marone y los miniaturistas Taddeo Crivelli y Franco dei Russi, fue encargada por el duque de Ferrara, Borso d’Este, y está considerada una de las cumbres absolutas del arte miniaturista europeo.

La Biblia de Borso d’Este, realizada entre 1455 y 1461 por el calígrafo Pietro Paolo Marone y los miniaturistas Taddeo Crivelli y Franco dei Russi,. Crédito: Senado de Italia

El Ministerio de Cultura italiano la define como una obra que “une valor sagrado, relevancia histórica, materiales preciosos y una estética refinadísima”.

Una obra maestra excepcional

Habitualmente custodiada en la Biblioteca Estense de Módena, la Biblia se muestra al público únicamente en contadas ocasiones.

Su traslado a Roma requirió una compleja operación de seguridad y, durante su exhibición en el Senado, permanece protegida en vitrinas con un estricto control de humedad y temperatura.

Los visitantes pueden, además, consultar el manuscrito en formato digital mediante pantallas táctiles que ofrecen imágenes de altísima resolución.

Detalle de las miniaturas. Crédito: Senado de Italia

La Biblia de Borso d’Este fue encargada por el propio duque como expresión tanto de su fe como de su afirmación personal y dinástica.

La obra permaneció en manos de la familia Este hasta que el último duque, Francisco V de Austria-Este, se la llevó consigo al huir a Viena en 1859, según recoge una reseña histórica publicada en el sitio web del Senado italiano.

Página inicial del Cantar de los Cantares. Crédito: Senado de Italia

Tras abandonar Italia, el manuscrito permaneció en poder de la Casa de Habsburgo incluso después de la disolución del Imperio austrohúngaro al término de la Primera Guerra Mundial. En 1922, tras la muerte del archiduque Carlos I, su viuda, Zita de Borbón-Parma, decidió vender la Biblia a un anticuario parisino.

La operación llegó a oídos del empresario y mecenas italiano Giovanni Treccani, quien viajó a París para adquirirla en 1923 por 3.300.000 francos franceses. Treccani, cuyo apellido es hoy sinónimo de las grandes enciclopedias italianas, donó posteriormente la obra al Estado italiano.

Página inicial del libro del Deuteronomio. Crédito: Senado de Italia

En el marco del Jubileo

La exposición forma parte del programa oficial de actividades jubilares y podrá visitarse hasta el 16 de enero de 2026, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 18:00, con entrada gratuita. Está promovida por el Senado de la República, en colaboración con la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura, la Galería Estense, el Comisariado Extraordinario para el Jubileo y el Instituto de la Enciclopedia Italiana Treccani.



