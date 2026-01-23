La Compañía de Jesús en Centroamérica (jesuitas) nombró nuevo provincial al sacerdote salvadoreño Leopoldo Galdámez, de 58 años, quien releva en el cargo al P. José Domingo Cuesta.

El P. Galdámez cuenta con 35 años de vida religiosa en la Compañía de Jesús. Actualmente se desempeña como Superior de la Residencia “El Carmen” en el departamento La Libertad de El Salvador.

En cuanto a su formación académica, es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador; además, posee una licenciatura en Teología Espiritual y una maestría en Psicoterapia por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid (España).

En su mensaje, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús expresó su disponibilidad apostólica, personal e institucional para acompañar “este nuevo liderazgo que abre otro capítulo en la misión de la Provincia Centroamericana”.

De acuerdo con datos de la Conferencia de Provinciales de América Latina y El Caribe (CPAL), actualmente existen 2.289 sacerdotes jesuitas, distribuidos en 12 provincias del continente.

En el caso de Centroamérica —que abarca desde Guatemala hasta Panamá—, la Compañía de Jesús atiende 12 parroquias: cuatro en Guatemala, tres en El Salvador, tres en Honduras, una en Nicaragua y una en Costa Rica.

Este nombramiento se da en un contexto histórico significativo, ya que en 2026 la Provincia Centroamericana celebrará 50 años de haber sido erigida oficialmente como provincia jesuita, hecho ocurrido en 1976.

La presencia jesuita en la región ha estado marcada por momentos de ruptura y restauración. En 1767, por orden del rey de España, los jesuitas fueron expulsados, vigilados y desterrados hacia Italia, dejando atrás comunidades y obras. Posteriormente, el 21 de julio de 1773, en Italia, recibieron la noticia de la supresión de la Compañía de Jesús, lo que puso fin a la primera etapa jesuita en Centroamérica.

La Compañía fue restaurada universalmente el 7 de agosto de 1814 por el Papa Pío VII. Tras ello, los jesuitas regresaron a América y, en 1816, volvieron a México y posteriormente a Guatemala provenientes de Europa. Sin embargo, la consolidación definitiva de la actual Provincia Centroamericana comenzó en 1914, hasta su erección formal como provincia en 1976.

Hoy, a medio siglo de ese acontecimiento, la Compañía de Jesús en Centroamérica abre una nueva etapa bajo el liderazgo del P. Leopoldo Galdámez, S.J., reafirmando su compromiso pastoral, educativo y social en la región.