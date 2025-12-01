Los obispos de Centroamérica hicieron un llamado a reforzar el compromiso de la Iglesia Católica y la sociedad con el cuidado del medio ambiente, la atención a los migrantes y el acompañamiento de los jóvenes, al concluir la asamblea del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), realizada en Honduras, del 24 al 28 de noviembre.

En su mensaje final , señalaron que durante el encuentro “escucharon las voces de la realidad de la Iglesia y de nuestros países”, lo que les permitió discernir los principales desafíos que enfrenta la región.

Uno de los temas que destacaron fue la urgencia de proteger la Casa Común. Los obispos expresaron, en especial, su “dolor ante el avance del extractivismo depredador”.

Advirtieron que la minería es una actividad que “devasta, contamina, secuestra el agua y restringe el acceso a los bienes comunes, se apropia de los territorios y sacrifica los modos de vida de las comunidades”.

En este sentido, denunciaron que hay líderes socioambientales que están siendo “asesinados, criminalizados, calumniados o forzados a huir por las amenazas que enfrentan al defender a sus comunidades”.

Otro punto central fue el acompañamiento a los jóvenes. Los obispos subrayaron la importancia de fortalecer la evangelización y, dentro de ella, la pastoral vocacional, “a la cual debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos”.

Reconocieron que los países de Centroamérica están conformados mayoritariamente por población joven, con todas las “oportunidades, necesidades y riesgos, por lo que hemos de saber ofrecer alternativas”.

“No sólo el futuro, sino el presente de nuestra Misión depende mucho de su repercusión en la infancia, adolescencia y juventud”, señalaron. Por ello, insistieron en la creación de “ambientes adecuados en lo que la educación católica pueda transmitir la identidad cristiana a las nuevas generaciones”.

Otro punto fue la migración forzada, fenómeno al que calificaron como “una de las cuestiones más vitales que afectan a la mayoría de nuestras familias y comunidades”,

Los obispos expresaron su cercanía tanto a “quienes salen de nuestros países como a quienes llegan, sin olvidar la migración interna dentro de las naciones que tanto influye en la vida de nuestros hermanos”.

Finalmente, los obispos del SEDAC reiterando su compromiso con “una perseverante conversión –en clave sinodal– que alcance a todo el pueblo fiel de Dios”, y llamaron a renovar “la centralidad de Jesucristo, en un ambiente de escucha que favorezca un profundo discernimiento”.