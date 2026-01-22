Un destacado cardenal polaco y el rabino jefe del país advirtieron contra el silencio frente al odio e hicieron un llamado a la paz, durante la celebración del 29.º Día del Judaísmo en la Iglesia Católica en Polonia, el 15 de enero.

“Demasiado dolor, demasiada tragedia, demasiada muerte. Rezamos por la paz”, declaró el rabino jefe de Polonia, Michael Schudrich, durante el evento en Płock, ciudad del centro de Polonia donde la mayor parte de su población judía de 9.000 habitantes antes de la Segunda Guerra Mundial fue asesinada o deportada durante la ocupación nazi.

Schudrich recordó las palabras de Marian Turski, sobreviviente del Holocausto, de que “Auschwitz no cayó del cielo”, señalando que la Shoah no habría ocurrido sin el silencio de las buenas personas. El rabino subrayó la necesidad de combatir el antisemitismo y todas las formas de racismo y odio.

Por su parte el Cardenal Grzegorz Ryś, Arzobispo de Cracovia y presidente del Consejo para el Diálogo Religioso de la Conferencia Episcopal Polaca, instó a católicos y judíos a “escucharse mutuamente, porque la perspectiva del otro es importante para ambas partes”.

“No es cierto” que la pérdida de la comunidad judía de Płock “cambie en nada la comunidad de ciudadanos que convivían”, afirmó el Cardenal Ryś, señalando que el Día del Judaísmo —celebrado bajo el lema Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios— sirve para recordarlos.

El cardenal añadió que “todos los documentos de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II” han demostrado las conexiones entre el cristianismo y el “judaísmo vivo”.

“Toda la historia de la salvación se reduce a esto: Dios reúne a las personas y el maligno las dispersa”, observó el Cardenal Ryś. “Nunca serás feliz si quieres ser feliz solo”, indicó.

El embajador de Israel en Polonia, Yaakov Finkelstein; el obispo local Szymon Stułkowski y el alcalde de Płock, Andrzej Nowakowski, también asistieron a las celebraciones del 15 de enero.

Los eventos se llevaron a cabo en diversos lugares, como la Catedral de Płock, la Abadía Benedictina y el Museo de los Judíos de Mazovia, ubicado en una antigua sinagoga. La jornada incluyó oraciones conjuntas, un recorrido conmemorativo por lugares vinculados a la historia judía de Płock y exposiciones, entre ellas una titulada Algunos eran vecinos: Elección, comportamiento humano y el Holocausto, producida por el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos.

La hermana Katarzyna Kowalska, copresidenta del Consejo Polaco de Cristianos y Judíos y vicepresidenta del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, afirmó que la Iglesia hoy llama a los fieles a "sentarse a la misma mesa" y explorar temas importantes.

"Hablamos sobre la memoria, la esperanza y las promesas hechas al pueblo elegido, en el que también estamos incluidos y compartimos", declaró Kowalska.

El Día del Judaísmo se celebra tradicionalmente el 17 de enero en el calendario litúrgico polaco, coincidiendo con la víspera de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. La Iglesia Católica celebra días similares de conmemoración y diálogo judeo-católico en varios países europeos.

Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.