Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas LC, el primer obispo de la Diócesis de Cancún-Chetumal en México, falleció este jueves 22 de enero a los 76 años.

La Diócesis de Cancún-Chetumal publicó un comunicado expresando su “profundo dolor y esperanza cristiana”, y encomendando “al Señor el alma de nuestro querido pastor”.

“Agradecemos a Dios por su vida entregada, por su cercanía como padre y su fidelidad como pastor. Confiamos en que el Buen Pastor, a quien sirvió con amor, lo recibe ahora en la plenitud de su Reino”, añadió la diócesis mexicana. “Descanse en la paz del Señor”, concluyó.

La Conferencia del Episcopado Mexicano también extendió en un comunicado sus condolencias por la muerte de Mons. Elizondo Cárdenas, al tiempo que pidió “a todos los fieles que eleven sus oraciones por su eterno descanso”.

“Rogamos a nuestro Señor Jesucristo, lo reciba y premie con su Reino, por su generoso servicio y entrega pastoral en bien del pueblo encomendado, y a todos nosotros los que todavía peregrinamos a la Casa del Padre, imploramos que nos conforte en esta tribulación con la esperanza de la Vida Eterna”, expresaron los obispos mexicanos.

Nacido en San José de Gracia, estado de Michoacán (México), el 4 de septiembre de 1949, Mons. Elizondo Cárdenas hizo sus primeros votos en la congregación de los Legionarios de Cristo el 26 de noviembre de 1968 a los 19 años. Hizo sus votos perpetuos en abril de 1974. Fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1982, a los 33 años.

San Juan Pablo II lo nombró el 26 de octubre de 2004 prelado de la Prelatura de Cancún-Chetumal. Cuando el Papa Francisco, el 15 de febrero de 2020, elevó la jurisdicción eclesiástica al rango de diócesis, designó a Mons. Elizondo Cárdenas como su primer obispo.

El 6 de diciembre de 2025, con 76 años cumplidos, el Papa León XVI aceptó su renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Cancún-Chetumal, y nombró su sucesor a Mons. Salvador González Morales, de 53 años.

A espera de la Misa de instalación del nuevo obispo, programada para el 27 de febrero, Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas era administrador apostólico de la diócesis mexicana.

Una labor pastoral “con cercanía, claridad doctrinal y espíritu misionero”

Los Legionarios de Cristo también manifestaron su dolor por la muerte del prelado mexicano, resaltando que dedicó su vida “al servicio de Dios y de la Iglesia”.

Como prelado y obispo, destacó la congregación religiosa, Mons. Elizondo Cárdenas guió “pastoralmente a la Iglesia local con cercanía, claridad doctrinal y espíritu misionero”.

“Su ministerio episcopal se distinguió por un fuerte impulso a la evangelización, la formación de agentes pastorales y la promoción de la dignidad humana. Con visión pastoral y espíritu de comunión, alentó la participación de laicos, familias y jóvenes, fortaleciendo la vida eclesial y el compromiso misionero en la región”, señaló.

“Elevamos nuestras oraciones de acción de gracias por su vida y ministerio, y encomendamos su alma a la misericordia del Señor”, añadieron los Legionarios, expresando su deseo de que su “testimonio de fe, servicio y entrega” sea una “herencia viva para quienes lo conocieron y para la Iglesia a la que sirvió con fidelidad”.