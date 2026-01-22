El cantautor católico hondureño Andrés Ferrera acaba de lanzar su nueva canción “Madre de Nuestra Misión”, un tema en honor a la Virgen de Suyapa, la Patrona y Madre de Honduras.

“Con valentía sembraremos la buena nueva del amor / Y con tu guía Suyapita eres camino hacia el Señor / Santa María, madre del redentor / Virgen de Suyapa, guíanos con tu amor Santa María”, dice el coro de la canción compuesta por Ferrera, quien comparte con ACI Prensa por qué la compuso.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“El Señor puso esta canción en mi corazón como una súplica confiada a nuestra Morenita, como cariñosamente la llamamos, para que interceda ante su Hijo por mi vida, por mi familia y por la misión que Él me ha confiado desde hace varios años: anunciar la Buena Nueva y evangelizar a través de la música, siempre para mayor gloria de Dios”, explicó Ferrera.

“‘Madre de Nuestra Misión’ es una obra profundamente mariana y misionera, realizada con Suyapa Medios, el canal católico oficial de Honduras, que ha colaborado con la producción y que ha tomado el canto como su himno para este año”, agrega.

La nueva canción dedicada a la Patrona de Honduras mezcla fe, alegría y herencia africana

El cantautor precisa que el ritmo de la canción es una fusión entre la parranda garífuna y el ritmo tradicional bangidi o punta, que son “expresiones musicales propias del pueblo garífuna” de la costa caribeña de Honduras. “Se trata de un género profundamente alegre y lleno de vitalidad, caracterizado por el uso predominante de tambores y guitarras, así como por una marcada herencia africana”, añade.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Al final del video se puede apreciar a un grupo de miembros de la pastoral garífuna cantando a capela el coro en su idioma, una “expresión viva de su fe y de su identidad cultural”.

Ferrera, que recibió uno de los Catholic Music Awards por mejor canción de rock por el tema “Jesucristo Salvador”, comenta que en el canto dedicado a la Virgen han colaborado músicos católicos y no católicos, lo que reafirma “que la música es un espacio de encuentro y comunión al servicio de un mensaje que transforma”.

El cantautor resalta que el video de “Madre de Nuestra Misión” se grabó en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa y en la histórica Ermita de Suyapa, primer templo construido en el país en honor a la Virgen: “Ambos lugares son espacios sagrados de profunda devoción mariana y constituyen, hasta el día de hoy, un importante centro de peregrinación y oración para los fieles” que le rezan a la Virgen de Suyapa, a quien los hondureños celebran cada 3 de febrero.

Andrés Ferra también dijo a ACI Prensa que espera que esta canción mariana “ayude a los fieles a renovar su amor y confianza en la Santísima Virgen María” y que “al escuchar y orar con esta canción, se sientan acompañados por su ternura maternal y animados a ponerse bajo su manto protector”.

“En plena sintonía con la Gran Misión Nacional 2026 —subraya finalmente— este canto busca fortalecer el espíritu misionero de la Iglesia hondureña, recordándonos que no caminamos solos, sino de la mano de María, quien siempre nos conduce a su Hijo”.