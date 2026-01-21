El Papa León XIV recibió este miércoles dos corderos para ser bendecidos con motivo de la fiesta de la virgen y mártir romana Santa Inés, la primera vez que un Pontífice recibe corderos en el Vaticano, parte de una tradición centenaria, desde 2017.

La presentación tuvo lugar en la Capilla Urbano VIII, del siglo XVII, en el Palacio Apostólico, donde los balidos de los corderos se destacaron en la breve ceremonia este 21 de enero. Su lana bendecida se usará para hacer palios, ornamentos litúrgicos que consisten en una banda con cruces negras que usan los arzobispos metropolitanos.

Era una tradición que el Papa bendijera a los corderos cada año en la fiesta de Santa Inés hasta que el Papa Francisco suspendió la práctica después de 2017.

Santa Inés, asesinada en Roma por ser cristiana, en el año 304 d.C. a los 12 o 13 años, está asociada al cordero como símbolo de su pureza y porque su nombre significa “cordero” en latín.

Los corderos, llevados en cestas blancas con rosas rojas por la virginidad y el martirio de Santa Inés, fueron bendecidos más tarde en el Mausoleo de Constantina, una antigua iglesia cercana a la Basílica Menor de Santa Inés Extramuros, cerrada temporalmente.

Las monjas benedictinas de la Basílica de Santa Cecilia se harán cargo del cuidado de los corderos, esquilarlos durante la Semana Santa y tejer luego con su lana los palios que el Papa entregará a los nuevos arzobispos metropolitanos el 29 de junio, Solemnidad de San Pedro y San Pablo.

¿Qué es el palio arzobispal?

El palio es una banda estrecha y circular de lana blanca con colgantes por delante y por detrás. Está adornado con seis pequeñas cruces negras y tres alfileres (llamados espínulas), que se asemejan a las espinas y a los clavos utilizados para crucificar a Jesús.

Se otorga al patriarca de rito latino de Jerusalén y a los arzobispos metropolitanos —los arzobispos diocesanos de la ciudad principal de una provincia o región eclesiástica— como símbolo de comunión, autoridad y unidad con el Papa y su misión de pastorear al pueblo de Dios. El Papa también lleva el palio sobre la casulla cuando celebra la Misa.

Antes de que se impongan a los arzobispos metropolitanos, los palios son colocados por un tiempo en un lugar cerca de la tumba de San Pedro, bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro, para reforzar la conexión del obispo con Pedro a través de la sucesión apostólica.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.