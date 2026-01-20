Fray Nelson Medina, sacerdote dominico colombiano y Doctor en Teología Fundamental, explica por qué es importante que la Iglesia Católica celebre y promueva, del 18 al 25 de enero, una Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este 2026 tiene como lema “Un solo cuerpo, un solo espíritu”.

“Hay dos razones, una teológica y una bíblica, ambas importantísimas. La razón teológica es que el fruto del pecado siempre es división y por eso la victoria sobre el pecado siempre es la unidad en torno a la verdad y el amor en torno a Cristo”, subrayó el sacerdote en entrevista con EWTN Noticias.

“Luego tenemos una razón bíblica y es que Cristo Nuestro Señor, como aparece en el capítulo número 17 del Evangelio según San Juan, oró precisamente por esta intención. Se ve que estaba en lo más profundo de su corazón, precisamente en las horas que ya se acercaban de su dolorosa pasión y por lo tanto de nuestra redención”, destacó Fray Nelson.

“Así que es algo querido por Dios, es un propósito general en la Iglesia y es una iniciativa a la que todos debemos unirnos”.

Sobre el lema de la semana de oración de este año —“Un solo cuerpo, un solo espíritu”— Fray Nelson destacó que “es muy interesante ver la Iglesia desde esa doble óptica (...) Cuando nosotros hablamos de una unidad en el espíritu, estamos hablando de esa obra que es interior, porque el espíritu precisamente llega a nuestros corazones, como dice Romanos 5,5”.

“Pero luego también es necesaria la unidad del cuerpo, es decir, una unidad que sea visible. No es solamente que tengamos una caridad general hacia otras personas, es que visiblemente sea patente, que creemos en el mismo Dios, que creemos en la misma Escritura y que celebramos con conciencia y verdad los mismos sacramentos”, destacó.

¿A qué apunta la unidad de los cristianos?

Sobre este punto, Fray Nelson resalta “el ecumenismo de la Teología, el estudio teológico serio es realmente indispensable, sobre todo para evitar la superficialidad. A veces se cree que para que haya ecumenismo basta simplemente con que nos reunamos, compartamos algún alimento y nos tomemos una buena foto sonrientes. No”.

El dominico precisó que esta unidad ayuda a afrontar temas serios como “la ideología de género, como es el desprecio a la dignidad de la vida humana con la eutanasia, como son todos los temas provida. Es necesario que junto con otros cristianos, incluso con otros pensamientos religiosos, cuando ello cabe, nosotros sepamos que estamos del mismo lado”.

“Y ese esfuerzo en causas de defensa de la vida, causas ecológicas, causas de justicia, no debemos despreciarlo, porque en ese trabajo conjunto muchas veces se derrumban prejuicios y se abren puertas”, destacó.

En cuanto al trabajo de los presbíteros, continuó Fray Nelson, esta unidad de los cristianos también es importante, porque “nosotros, sacerdotes, tenemos bastante tarea por hacer, porque creo que nos movemos entre dos extremos (…): por una parte, parroquias donde no se hace nada, aparte de poner tal vez algún afiche en la cartelera de la parroquia, no se hace nada. Y otros donde se hace mucho, pero a veces causando confusión”.

“Y esto también hay que advertir como un peligro. Por ejemplo, conocí el caso de una celebración de unos religiosos en donde invitaron a que asistieran anglicanos y entonces empezaron a comulgar todos, como si ya se hubiera alcanzado la plena unidad eucarística”, recordó.

Eso, lamentó el sacerdote dominico, “que tenía que ser una ceremonia muy bella, pues terminó siendo motivo de escándalo para mucha gente”.

Para concluir, Fray Nelson señaló que “se necesita formación. Es un ideal noble, es una tarea pendiente, ineludible para la Iglesia, pero que tiene que tener, por supuesto, parámetros muy claros y directrices muy claras de nuestros pastores para que esto no quede en un entusiasmo pasajero, pero para que tampoco produzca ese tipo de confusión doctrinal o litúrgica”.