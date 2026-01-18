Tras el rezo del Ángelus de este domingo, el Papa recordó que este domingo comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una iniciativa que, según explicó, plantó sus raíces hace dos siglos y fue "firmemente alentada" por el Papa León XIII.

"Invito, por lo tanto, a todas las comunidades católicas a reforzar en estos días la oración por la plena unidad visible de todos los cristianos. Este compromiso nuestro por la unidad debe ir acompañado coherentemente con aquel por la paz y por la justicia en el mundo", aseveró.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Además, subrayó además que hace ahora cien años se publicaron por primera vez sugerencias para el tradicional octavario de oración por la unidad.

El tema elegido para la edición de este año —Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados— está tomado de la Carta a los Efesios. Las oraciones y reflexiones, tal y como explicó el Papa, han sido preparadas por un grupo ecuménico coordinado por el Departamento para las Relaciones Interreligiosas de la Iglesia Apostólica Armenia.

Por otro lado, León XIV también pidió oraciones por la población del este de la República Democrática del Congo que vive una grave crisis humanitaria. En concreto, el Pontífice se hizo eco de la violencia persistente en el este este de la RDC, donde están presentes más de un centenar de grupos armados, entre ellos, el grupo rebelde M23.

León XIV lamentó "las grandes dificultades" que atraviesa la población del país africano, obligada a huir de sus hogares, especialmente hacia Burundi. En el último mes, la escalada del conflicto ha obligado a más de 100.000 personas a salir de la zona busca de un refugio.

Las más leídas 1 2 3 4 5

"Recemos para que entre las partes en conflicto prevalezca siempre el diálogo para la reconciliación y la paz", pidió el Papa.

Asimismo, aseguró su oración por las víctimas de las inundaciones que en los últimos días han golpeado a varios países del África meridional, expresando su cercanía a las comunidades afectadas.

La emergencia se concentra principalmente en tres naciones del cono sur africano, según reportan medios internacionales. Mozambique lamenta el mayor número de víctimas con 103 muertes y aproximadamente 231.000 personas afectadas. Sudáfrica confirmó 19 muertes, y Zimbabue también sufrió daños extensos en infraestructura y viviendas.