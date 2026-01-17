El Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, presidió el viernes 16 de enero la Misa para celebrar la elevación de la iglesia Nuestra Señora de Arabia, el primer templo católico de Kuwait, a la categoría de Basílica menor, la primera de toda la península arábiga, un territorio mayoritariamente musulmán.

El título de basílica menor lo otorga el Papa a iglesias de especial importancia litúrgica o pastoral, que destacan por su valor histórico, espiritual o arquitectónico. El Papa León XIV se lo concedió a esta iglesia en julio de 2025, convirtiéndose en la primera basílica del Vicariato de la Península Arábiga, que incluye Kuwait, Baréin, Qatar y Arabia Saudita.

En su homilía, el cardenal describió la ocasión como “verdaderamente histórica”, no sólo “para la Iglesia en Kuwait, sino para la Iglesia en toda la Península Arábiga”.

Ante los fieles locales, políticos, diplomáticos y representantes de la Compañía Petrolera de Kuwait, el purpurado destacó que “construida sobre las arenas del desierto esta Basílica nos recuerda que María misma encontró refugio en esas mismas tierras desérticas, donde cuidó, crió y protegió al único Mediador entre Dios y la familia humana, Jesucristo”.

Según informa Vatican News en inglés, al meditar sobre el tiempo de Navidad que concluyó con la fiesta del Bautismo del Señor, el Cardenal Parolin destacó que “no podemos acoger al Niño Jesús en nuestros hogares si no reconocemos su verdadera identidad y todo lo que ella implica”.

Los cristianos “están llamados a reconocer y dar testimonio de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre”, resaltó.

El purpurado rogó finalmente a la Virgen María, “Nuestra Señora de Arabia, Patrona de toda la península que lleva su nombre” para que guíe siempre a todos sus hijos hacia su Hijo Jesús.

El Secretario de Estado animó a los fieles presentes a ser “el templo de Dios, piedras vivas más resplandecientes que las estrellas, más magníficas que cualquier edificio de piedra” porque “la verdadera belleza no se encuentra en el aspecto exterior, sino en la belleza del alma”, según refiere Vatican News en español.

El cardenal expresó su deseo de que esta nueva basílica siga siendo un lugar de peregrinación “atrayendo cada vez más a quienes buscan en María -coronada de doce estrellas- descanso para sus fatigas”, y alentó a buscar a Jesús, “piedra viva de la que, incluso en la aridez del desierto, brota un río de agua viva”.

Los orígenes de la Basílica menor de Nuestra Señora de Arabia se remontan a 1948, cuando un grupo de católicos llegados a Kuwait para trabajar en la industria petrolera, iniciaron una pequeña capilla en Al-Ahmadi, la segunda ciudad del país.

Años más tarde la capilla dio paso a una iglesia, que fue decorada con una imagen de la Virgen María que fue bendecida por el Papa Pío XII en 1949 y que fue cobrando cada vez mayor importancia.

Actualmente los cristianos en Kuwait son alrededor del 20% de la población total, la mayoría de los cuales son inmigrantes, como ocurre en varios otros países musulmanes ricos en petróleo.