La joven Mariam Illán no olvidará el viaje de estudios a Italia que acaba de realizar junto a sus compañeros de 1º de Bachillerato del colegio diocesano Santo Domingo, de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

Estuvieron en Asís, donde visitaron la tumba de San Carlo Acutis y conocieron algunos de los lugares más representativos de Roma como el Foro, el Coliseo o las catacumbas. Y como colofón, participaron en la audiencia general con el Papa León XIV el miércoles 14 de enero.

Los sacerdotes que acompañaban al grupo habían reservado las plazas en el evento de la manera habitual sin pedir ningún tipo de atención especial, pese a que Mariam es ciega.

Sin embargo, los responsables del acto, al verla con el bastón blanco, le dieron la posibilidad de colocarse en las primeras filas de la Sala Pablo VI del Vaticano, donde son ubicados, por ejemplo, los matrimonios recién casados que acuden a recibir la bendición del Pontífice. En esa zona también hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Tras algunas indicaciones contrarias entre los miembros del equipo organizador de la audiencia general, Mariam logró ocupar un lugar avanzado junto a su tutora, Ángeles. Pero las sorpresas no habían acabado.

Al concluir la predicación y tras el rezo cantado del Padrenuestro en latín, les indicaron que formarían parte de las personas que podrían acercarse a saludar a León XIV en persona, como de forma habitual hacen los cardenales y obispos presentes en las audiencias.

El gesto del Papa, tomando la mano de Mariam para que pudiera tocar su rostro, no pasó desapercibido para muchos. Tampoco para su obispo, Mons. José Ignacio Munilla, quien no dudó en compartir el momento a través de sus redes sociales para "admirar la ternura de este encuentro paterno-filial".

Fue la propia joven la que se atrevió a pedirle a León XIV que le permitiera acariciar su rostro, después de que le hubiera sostenido la mano durante cerca de un minuto. Mariam también pudo colocarla en su corazón.

He aquí una escena de esta mañana en el Vaticano: esta joven invidente se llama Mariam y es de Callosa de Segura (Alicante), alumna de nuestro Colegio Diocesano de Santo Domingo de Orihuela.

— Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) January 14, 2026

“¿Cómo lo viviste?”, preguntamos a Mariam, que responde con voz jovial al otro lado del teléfono: “Pasó todo bastante rápido y costó asimilarlo, pero fue una sensación... No sé cómo describirlo, no encuentro las palabras, pero fue maravilloso y un regalazo haber tenido esa oportunidad”.

Según su propia narración, el Papa no le dirigió la palabra en un inicio: “No dijo nada, simplemente bendijo a mi familia, que es lo que yo le pedí, y se dedicó enteramente a escuchar lo que le conté”.

Mariam le habló de su historia personal, de dónde venía y de sus compañeros, con quienes le hubiera gustado poder hacerse una foto con el Pontífice.

Un encuentro pendiente con el Sucesor de San Pedro

Mariam explica que si pidió tocar el rostro del Papa León XIV fue porque tenía un encuentro pendiente con un Sucesor de San Pedro: “En 2018 fui con mi familia al Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, en Irlanda, y me quedé a centímetros de poder tocar al Papa Francisco, pero no pudo parar el papamóvil y al final me quedé con esa espinita clavada de saber cómo es un Papa”.

Ahora que ya ha tenido la oportunidad, le preguntamos: ¿Cómo es un Papa a través de tus manos?

“Es una persona muy humana, que está pendiente de toda la gente, que cuida mucho a la gente, que tiene mucha ternura y especial atención por la que tiene alguna deficiencia, por así decirlo”, explica la joven.

Mariam aún no ha conseguido procesar las emociones de estos días y cómo este encuentro puede influir en su vida de fe, forjada en una familia de profundas raíces cristianas: “Tengo que dejar un poco que asiente todo, porque no me ha dado tiempo de nada. Pero creo que va a ser un impulso por delante”.

El Papa, “un icono vivo de Jesús”

El encuentro de Mariam con el Papa ha impactado también a su familia. Su padre, Toni Illán, relata a ACI Prensa que la imagen de su hija tocando el rostro de León XIV “habla por sí sola”.

“Es un icono vivo de Jesús, que se detiene ante cada uno. Es una mirada de escucha personalmente dirigida: te abrazo, te escucho, te acojo. Y transmite el amor de Dios”, subraya.