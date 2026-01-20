El Papa León XIV recibió el lunes 19 de enero a una delegación del equipo de fútbol Como 1907, que había viajado a la capital italiana para enfrentarse a la Lazio.

Entre ellos se encontraban Cesc Fàbregas, futbolista español y entrenador del equipo lombardo y el también el jugador español Álvaro Morata, quien entregó al Santo Padre una bufanda del equipo, además de una camiseta con el nombre de “Leone” y el número 14 en la espalda.

En el encuentro en el Palacio Apostólico del Vaticano también participó el presidente del club, Mirwan Suwarso, el portero Mauro Vigorito y miembros de la dirección y del equipo técnico.

El equipo calificó este encuentro como “un motivo de orgullo para toda la familia del Como 1907” y como un “momento significativo de reflexión y de compartir valores”.

Por su parte, Álvaro Morata agradeció en sus redes sociales la acogida del Papa León XIV. “Es un honor conocer una figura de referencia que inspira millones de personas en todo el mundo”, escribió.

Aunque el Santo Padre no ha confirmado públicamente a qué equipo de fútbol apoya, poco después de ser elegido Pontífice respondió con entusiasmo a un joven exclamando “Forza Roma”.

En el partido disputado el lunes, el Como se impuso con un contundente 3-0 frente a la Lazio, eterno rival de la Roma, el equipo por el que el Papa León XIV parece sentir simpatía.