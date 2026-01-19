El Papa León XIV aceptó la renuncia por edad de Mons. Carlos Garfias Merlo como Arzobispo de Morelia, ubicada en el estado mexicano de Michoacán y nombró su sucesor al obispo misionero Mons. José Armando Álvarez Cano.

Mons. Álvarez Cano se desempeñaba hasta ahora como Arzobispo Coadjutor de Morelia, cargo para el que fue designado por el Papa Francisco el 25 de enero de 2025. De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, al contar con derecho de sucesión asumió de manera inmediata el gobierno pastoral de la arquidiócesis.

Con este relevo, Mons. Garfias Merlos pasa a ser obispo emérito tras 29 años de ministerio episcopal, en la que fue Obispo de Ciudad Altamirano en Guerrero a partir de 1996, Obispo de Nezahualcóyotl en el Estado de México en 2003, Arzobispo de Acapulco también en Guerrero desde 2010 y finalmente, en 2016 Arzobispo de Morelia en Michoacán.

Durante su trayectoria, Mons. Garfias Merlo desempeñó diversas responsabilidades dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), entre ellas como presidente de la Pastoral Juvenil y representante de la Pastoral del Trabajo. Sin embargo, su labor pastoral estuvo marcada especialmente por la promoción de la paz y la reconciliación, impulsando iniciativas de diálogo en distintos contextos de violencia.

Fue responsable de la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política de la CEM y participó en foros nacionales e internacionales sobre construcción de paz. En 2018 coordinó la participación de los obispos mexicanos en los foros de consulta para el Pacto de Reconciliación Nacional, impulsados por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Mons. José Armando Álvarez Cano?

Mons. José Armando Álvarez Cano nació el 30 de enero de 1960 en el municipio de Jiquilpan, Michoacán.

Fue ordenado sacerdote el 8 de febrero de 1986 en la Diócesis de Zamora y obtuvo la licenciatura en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia de México.

Tiene “experiencia misionera”, al haber ejercido su ministerio como fidei donum —sacerdotes de una diócesis enviados a otro territorio pastoral en el mundo para ayudar en la evangelización— en la Diócesis de Tacna y Moquegua, al sur del Perú.

En 2011 fue nombrado Obispo de la Prelatura Territorial de Huautla, Oaxaca, por el Papa Benedicto XVI, y en 2019 asumió como Obispo de Tampico. El 25 de enero de 2025, el Papa Francisco lo designó Arzobispo Coadjutor de Morelia.

Dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano, entre 2018 y 2021 fue responsable de la Pastoral de la Misión. En ese contexto, durante el Mes de las Misiones en 2021, acompañó a los Misioneros de Guadalupe en Kenia, África, reafirmando su compromiso con la dimensión misionera de la Iglesia.