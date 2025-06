En uno de sus primeros nombramientos para la Curia Romana, el Papa León XIV incorporó a dos prelados latinoamericanos al Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Se trata del Cardenal Jaime Spengler, Arzobispo de Porto Alegre (Brasil), y Mons. Julio César Salcedo Aquino, Obispo de Tlaxcala (México).

El 24 de junio, la Sala de Prensa de la Santa Sede anunció la incorporación de 19 personas a este organismo vaticano. Los nuevos integrantes son cinco cardenales, cinco obispos, cuatro presbíteros, cuatro religiosas y una mujer laica.

Desde Brasil, el Arzobispado de Porto Alegre felicitó al Cardenal Spengler, quien también preside la Conferencia Nacional de Obispos do Brasil (CNBB) y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

“Se trata de un nuevo reconocimiento del Santo Padre a la misión y al testimonio de Mons. Jaime en el servicio a la Iglesia, especialmente a la vida consagrada”, expresaron en sus redes sociales. Además, destacaron la nueva misión del cardenal de colaborar activamente con este importante organismo “que acompaña y anima a hombres y mujeres que dedican sus vidas como consagrados y consagradas”.

En México, tanto la Diócesis de Tlaxcala como la Conferencia del Episcopado Mexicano celebraron el nombramiento de Mons. Salcedo Aquino, transmitiendo sus oraciones “para que el obispo pueda cumplir con fidelidad y sabiduría la tarea que el Santo Padre le ha encomendado”.

Los obispos mexicanos encomendaron también a la Virgen de Guadalupe el pontificado del Papa León XIV y la nueva misión de Mons. Salcedo, y a los demás miembros del dicasterio, “para que, guiados por el Espíritu Santo, puedan servir con fidelidad, prudencia y sabiduría al Santo Padre y a la Iglesia universal en el acompañamiento de la vida consagrada y apostólica”.

También fue nombrado el Cardenal Cristóbal López Romero, Arzobispo de Rabat (Marruecos). Aunque es originario de España, posee también la nacionalidad paraguaya, adquirida tras residir durante 18 años en ese país. Además, fue provincial salesiano en Bolivia entre 2011 y 2014.

Asimismo, el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia informó que el 15 de mayo de 2025 la hermana María Guadalupe Muñoz Durán, profesora de dicha institución en México, fue nombrada consultora extraordinaria del mismo dicasterio.

¿Qué funciones tendrán?

En entrevista con un medio local, Mons. Salcedo Aquino explicó que su labor consistirá, en términos generales, en “ayudar en el gobierno y en el seguimiento y en el acompañamiento de la vida consagrada en el mundo, que está siempre al servicio de la Iglesia”.

Precisó que no dejará la diócesis que encabeza, ya que su colaboración será puntual: “Se me pide a mí ser parte de consultores o miembros de este dicasterio, en donde seremos convocados, no lo sé todavía, una o dos veces al año, para participar en Roma sobre lo que se llaman las plenarias sobre temas relacionados”.

El obispo atribuyó su designación a la experiencia adquirida como responsable de la Dimensión Episcopal de la Vida Consagrada dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano, lo que le permitió mantener reuniones con todos “los vicarios episcopales de las diócesis durante seis años en diferentes diócesis de México, para tratar algún asunto, algún tema en concreto acerca de la vida consagrada”.