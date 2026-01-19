El Papa León XIV recibió este lunes 19 de enero de 2026, en audiencia privada en el Palacio Apostólico, al presidente de la República Checa, Petr Pavel, en el marco de una visita oficial al Vaticano que se produce pocos días después del viaje del mandatario checo a Ucrania.

Tras el encuentro con el Pontífice, el jefe de Estado fue recibido en la Secretaría de Estado, donde mantuvo una reunión de trabajo con el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con Mons. Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Según informó en un comunicado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el diálogo permitió constatar “el buen estado de las relaciones bilaterales y la voluntad compartida de seguir profundizando” los vínculos diplomáticos entre ambas partes.

Durante las conversaciones se abordaron diversos asuntos de la actualidad sociopolítica regional e internacional, con especial atención a los conflictos en curso. En este contexto, se subrayó “la importancia de un compromiso urgente en favor de la paz”, destacando la necesidad de redoblar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al sufrimiento de las poblaciones afectadas por la violencia y la guerra.

El intercambio puso asimismo de relieve la importancia de volver a situar el derecho internacional en el centro de las relaciones entre los Estados como garantía de estabilidad y seguridad global.

De acuerdo con el comunicado oficial, los interlocutores coincidieron en la necesidad de trabajar por la “recuperación de los principios y valores que fundamentan la convivencia internacional”.

Este llamamiento se produce poco después de la conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev el pasado 16 de enero, en la que el presidente Pavel declaró q ue su país iba enviar varios aviones de combate a Ucrania específicamente para contrarrestar los drones rusos.



