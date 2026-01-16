La Arquidiócesis Primada de México realizará este sábado 17 de enero su peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, con la intención de pedir a Nuestra Señora de Guadalupe por “quienes han perdido la esperanza, por las víctimas de la violencia y por la unidad que tanto anhelamos”.

La caminata iniciará a las 8:00 (hora local) en la Glorieta de Peralvillo y avanzará por la tradicional Calzada de Guadalupe, en un recorrido aproximado de cuatro kilómetros hasta llegar al santuario mariano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

De acuerdo con lo publicado por la Arquidiócesis de México en su semanario Desde la Fe este 11 de enero, el comienzo del nuevo año encuentra a México y al mundo ante retos urgentes, como “la paz y la unidad, dos tareas que exigen compromiso, escucha y acción de todos los actores sociales”.

Por ello, la Iglesia local animó a familias, sacerdotes y religiosas del territorio arquidiocesano a que esta peregrinación “se traduzca en diálogo con el otro, apertura al encuentro y disposición para caminar juntos”.

En su reflexión pastoral, la arquidiócesis destacó que peregrinar va más allá de un simple traslado, pues significa “desplazarse físicamente”, pero también es asumir “una actitud interior, es recordar que somos pueblo en camino”.

“Peregrinar por la paz y la unidad nos enseña que la reconciliación comienza cuando nos encontramos, cuando nos miramos sin etiquetas y cuando nos damos la oportunidad de escucharnos de verdad”, aseguró.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Asimismo, para el inicio del año, la arquidiócesis invitó a “hacer una pausa interior” antes de comenzar la planeación de los meses venideros, destacando la importancia del agradecimiento. “Agradecer lo vivido, incluso aquello que dolió; agradecer lo aprendido, aun cuando llegó en medio de la incertidumbre; agradecer la vida, la fe y la presencia fiel de Dios, que no abandona a su pueblo”, agregó.

En ese mismo sentido, subrayó que poner cada proyecto personal “en manos de Dios es un verdadero acto de confianza”, no como una evasión, sino porque “significa reconocer que nuestros planes necesitan ser iluminados por su voluntad, liberados de la prisa y sostenidos por su gracia, para que den fruto y no se queden solo en buenas intenciones”.

La Arquidiócesis Primada de México exhortó finalmente a comenzar el año poniendo la mirada en Dios a través de la Virgen de Guadalupe, al señalar que sólo desde un agradecimiento auténtico “es posible mirar al 2026 con esperanza”.

“Que este 2026 nos encuentre agradecidos y en marcha, porque quien agradece, confía; y quien peregrina, construye la paz con pasos concretos”, expresó.

En el marco del encuentro que sostuvo el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, con el Papa León XIV el 14 de enero, la arquidiócesis informó que el Pontífice manifestó su alegría por esta peregrinación, que además marca el inicio del ciclo anual de caminatas de fe que se realizan cada año hacia la Basílica de Guadalupe.