El Arzobispo de Santiago de Compostela (España), Mons. Francisco José Prieto, presentó el proyecto del Año Santo Jacobeo 2027 al Papa León XIV en Roma durante un encuentro que tuvo lugar el pasado 5 de enero.

Mons. Prieto fue recibido en audiencia privada por el Pontífice en “un ambiente de cordial acogida”, según informó la Archidiócesis Compostelana.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El dossier presentado al Pontífice contiene "una visión global y estructurada de lo que supone la celebración jubilar en Santiago de Compostela” que se celebra cada vez que el 25 de julio, día del apóstol, coincide en domingo.

“El proyecto aborda el Año Santo no solo como un acontecimiento de gran afluencia de peregrinos a la Catedral, sino como un auténtico itinerario de espiritualidad, acogida y compromiso que implica a toda la diócesis y se proyecta al ámbito internacional”, detalla la archidiócesis.

El dossier presentado al Papa León XIV hace un recorrido por las tres dimensiones que articulan la experiencia del peregrino: litúrgica y sacramental; pastoral y de acogida; y cultural, educativa y social.

A partir de este enfoque, se detallan propuestas y líneas de trabajo “en ámbitos como la liturgia, los planes pastorales, la comunicación y las estrategias de difusión, la acción social a través de Cáritas, la organización del voluntariado, las actividades culturales y académicas, así como la financiación de las distintas iniciativas previstas”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por otro lado, el documento subraya !a dimensión universal del Año Santo mediante la implicación de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, las cofradías vinculadas, la peregrinación de relicarios y la colaboración activa de arciprestazgos, movimientos diocesanos y comunidades parroquiales en todas las fases de preparación y celebración”.

Peregrinación Europea de Jóvenes

Una de las citas clásicas en cada Año Jacobeo es la Peregrinación Europea de Jóvenes, que en 2027 se convocará bajo el lema “Joven, levántate y sé testigo. El Apóstol Santiago te espera”.

Mons. Prieto trasladó al Papa León XIV la invitación formal a peregrinar a Santiago de Compostela en 2027, con motivo del Año Santo.