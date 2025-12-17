La plataforma CristFM de música católica se acaba de lanzar en España con la intención de aunar esfuerzos entre creadores católicos y llegar a un público juvenil de forma prioritaria.

Una de las personas que están al frente de este proyecto, ya disponible en Internet, es Francesc Busquets, un hombre que decidió vivir entregado a la Providencia después de una experiencia existencial recorriendo el Camino de Santiago.

Busquets tiene ahora 51 años. Profesionalmente, como técnico de sonido, tiene una larga trayectoria a sus espaldas en la que ha participado en espectáculos y conciertos con compañías y artistas de la talla de La fura dels baus (compañía de teatro moderno encargada de realizar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992), El joglars o Justin Bieber.

Francesc Busquets ha trabajado como técnico de sonido en grandes producciones. Crédito: Cedida por F.B.

En el año 2001, le tocó colaborar en la sonorización de los actos de 25 de julio en la Catedral de Santiago de Compostela.

“Vi a llegar dos chicos con una mochila, la tiraron al suelo, se abrazaban, lloraban, miraban la catedral”, describe en conversación con ACI Prensa.

Entonces alejado de la fe, aquello le desconcertó y comenzó a hacerse preguntas. Alguien le comentó lo que significa para muchos completar el Camino de Santiago y llegar a la tumba del santo patrón de España.

Casi una década después, aprovechando el año Santo de 2010, decidió recorrer la misma senda que millones de peregrinos a lo largo de los siglos, desde Roncesvalles, en los Pirineos, hasta Santiago de Compostela.

“Sin creer absolutamente nada, un tío súper racional, lógico, unos y ceros, digital, técnico... Cada día me pasaban una serie de cosas que digo: Aquí están mis amigos, con cámaras ocultas, flipándose o realmente existe una historia que yo, como ser humano, no tengo capacidad de entender”, explica.

El Camino de Santiago abrió interrogantes a Francesc Busquets, antes "súper racional". Crédito: Cedida F. B.

Francesc recuerda llegar a Santiago el 11 de septiembre de 2010. Desde entonces, pasó el invierno europeo en su casa de Tona, en Cataluña, de donde es originario, pensando “¿qué pasa aquí?”.

En marzo de 2011, como una suerte de San Francisco del siglo XXI, decide repartir el dinero entre amigos y familiares y emprender un proyecto llamado “Sin pasta”, que consistió en vivir 100 días sin dinero por España.

En su reflexión sobre lo vivido en el camino, llegó a una primera conclusión: “Yo no tengo capacidad, como ser humano, de entender qué está pasando, pero me dejo llevar. Me pongo a los pies de quien sea a ver qué pasa”.

Al concluir esta experiencia de abandono decidió cambiar de mentalidad y dedicarse a ayudar en el camino de Santiago. Desde entonces, se vive en Grañón, un pueblo de La Rioja, donde ayuda al párroco en la atención de albergue de peregrinos y transmite la Misa del Peregrino que se celebra cada día en la iglesia de San Juan Bautista.

Su vida basada en la Providencia le llevó de forma casual a acudir a un encuentro de músicos católicos celebrado en Cuenca en noviembre de 2025, también como una forma de dar respuesta a los interrogantes que sigue teniendo en su interior.

Allí es donde, departiendo con unos y con otros, cae en la cuenta de la necesidad de un proyecto como CristFM: “Pensé que estaban muy aislados ellos mismos. Es decir, que sí que tenían su canal de YouTube, pero su trabajo era muy personal y no llegaba a mucha gente”.

Así, en plena era digital, consideró la posibilidad de construir “una plataforma digital, una radio 24 horas” que diera fuerza a los músicos católicos, con la intención añadida de llegar a los más jóvenes mediante una radiofórmula parecida a otras existentes en España como Los 40, Cadena 100 o Cadena Dial, “pero versión música católica que no existe en ningún sitio. No he encontrado nada de este formato”.

Necesidad de apoyo financiero

De momento sólo cuentan con un pequeño ordenador con el que emite 24 horas desde su casa, pero necesitan ayuda financiera para hacerlo posible con mejor equipamiento y a largo plazo. Además de contribuciones individuales, el proyecto cuenta con el patrocinio de un par de empresas: Claqueta Producciones y Pax Studio.

Algunos músicos, por su parte, ya están cediendo el uso de sus canciones para que puedan sonar, sin regalías, en CristFM.

Francesc Busquets, junto a los impulsores del proyecto, planean además ofrecer canales temáticos de programación musical acorde a cada tiempo litúrgico.

“La plataforma CristFM es más una colaboración comunitaria que crecerá y será como una referencia de lo que conocemos a nivel comercial”, explica Busquets.

CristFM, plataforma de músicos católicos. Crédito: CristFM.com

Con un estilo fresco, en principio estará centrado en creadores españoles, aunque ya hay algunos de América que se han sumado al proyecto. Acogerá diferentes estilos musicales, con la premisa indefectible de “no desviarnos nunca del mensaje del Evangelio”.