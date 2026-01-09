La Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago de Compostela certificó la llegada a la tumba del apóstol patrón de España de 530.987 peregrinos a lo largo de 2025, batiendo su récord histórico, con un aumento del 6% respecto a 2024.

Las rutas más transitadas fueron el Camino Francés (45 %), el Camino Portugués tradicional (19 %) y el Camino Portugués de la Costa (16 %).

Por nacionalidades, tras los españoles, que representan el 43 %, los peregrinos más numerosos proceden de los Estados Unidos, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

El primero de los países hispanos en este escalafón es México, seguido muy de lejos por Argentina y Colombia. Precisamente del país cafetero es originario Jaime Forero quien acompañado de su hijo Nicolás se convirtió en el peregrino 500.000 del año 2025 el pasado 19 de octubre.

La Oficina del Peregrino también registra el motivo por el que los peregrinos realizan la ruta hasta la Catedral de Santiago de Compostela. A lo largo de 2025, un tercio expresó haber recorrido la ruta mínima para recibir la compostelana alegando motivos exclusivamente religiosos.

Quienes manifestaron haber peregrinado por motivos religiosos y de otro tenor, representaron el 46 %, mientras que quienes lo hicieron por motivos no religiosos, casi 98.000, representan menos del 20 %.

También resulta significativo que las mujeres que realizaron en 2025 el Camino de Santiago (53,67 %) son más que los hombres (46,33 %).

El crecimiento en el número de peregrinos a la tumba de Santiago el Mayor ha sido una constante en los últimos años. En 2015 llegaron a abrazar al apóstol 262.444 peregrinos. La barrera de los 300.000 se superó en 2017 y, en 2019, año previo a la pandemia de coronavirus, casi se alcanzó la cifra de los 350.000.

El Año Santo de 2020, ampliado a 2021 debido a la pandemia, se saldó con algo más de 54.000 peregrinos el primer año y casi 179.000 el segundo. En 2022 se produjo un salto significativo, no ya respecto de la pandemia, sino del 2019, alcanzando los 438.307 peregrinos. Ya en 2024, se expidieron 499.180 compostelanas.