La Universidad de Salamanca acoge este viernes 16 de enero de 2025 el estreno de un documental sobre la vida de Pablo María de la Cruz, joven admitido con 21 años de manera excepcional al Carmelo por estar en riesgo de muerte.

Seis años antes le fue diagnosticado de Sarcoma de Ewing, un tumor maligno que ataca generalmente los huesos.

El 25 de junio de 2023, Pablo Alonso Hidalgo profesó como carmelita en la iglesia del Carmen de Abajo de Salamanca, después de haber sido admitido al noviciado el 21 de junio, día de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, en la habitación del hospital donde era tratado.

Bajo el título La Cruz es mi alegría, no mi pena, una cita de San Tito Brandsma que el joven había tomado como propia, el trabajo audiovisual recorre la corta vida de quien tomó el nombre de Pablo María de la Cruz, a través del testimonio de familiares, amigos, sacerdotes, frailes y monjes que le conocieron en la intimidad.

La película incluye fragmentos de una entrevista que le realizaron al joven pocos días antes de su fallecimiento en la que revela su encuentro con el Señor: “Gracias a la enfermedad me encontré con Dios y, si Dios quiere, gracias a la muerte por la enfermedad me iré con Él. Y es algo que me hace realmente, inmensamente feliz”.

Pablo María de la Cruz ofreció su vida por tres intenciones: que los jóvenes se encuentren con Jesús, la unidad de la Iglesia y para que los cristianos no tengamos miedo a la muerte.

En una entrevista concedida a la Cadena COPE poco antes de realizar su profesión religiosa, Pablo María de la Cruz explicó, ante el diagnóstico de una muerte cercana, “lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo. Es algo que no da miedo”.

Para Pablo, el miedo a la muerte era “un tabú que hay que romper”.

"Me han dicho que me quedan estos meses y me parece hasta mucho tiempo ya. Las ganas que tengo ya de poder encontrarme con el Padre”, expuso con sencillez.

Además, añadió dos mensajes. El primero, para los jóvenes: "Nunca es pronto para encontrarse con Dios". Y el segundo, de acción de gracias a Dios “por este tiempo que me está concediendo. De verdad, me noto muy sostenido en la oración”.

El 15 de julio de 2023, veinte días después de ingresar en la Orden del Carmen, Pablo María de la Cruz falleció y pudo colmar con alegría su anhelo de vida eterna.