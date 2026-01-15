En apenas 14 días, la campaña “Que no pasen tanto frío” de la Fundación DeClausura ha logrado pagar la calefacción de 80 monasterios en España con los primeros 100.000 euros recaudados.

La cifra alcanzada en dos semanas era el objetivo que se habían planteado para alcanzar a lo largo del mes de enero, por lo que esperan poder ayudar aún más a pagar pate de los gastos de las comunidades contemplativas españolas para afrontar los rigores del invierno europeo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

A pesar del éxito inicial de la campaña, lo recaudado “no alcanza a cubrir el gasto medio mensual de la calefacción cuando se permiten encenderla”, según explica en un comunicado la fundación.

El pasado año, se recaudaron más de 68.000 euros y se pudo ayudar a 64 comunidades contemplativas con una aportación media de unos mil euros.

Varios pares de calcetines

“El frío que se vive en los monasterios no es una anécdota, sino un problema real que afecta a la salud y a la calidad de vida” de quienes viven entregados a la vida contemplativa, denuncian.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Esto sucede porque se trata de “edificios antiguos, con muros de piedra, techos altos y escaso aislamiento”, muchos de ellos situados en lugares aislados, donde “las temperaturas interiores son muy bajas durante meses”.

“Algunas religiosas explican que llegan a ponerse varias capas de ropa, incluso varios pares de calcetines, para poder soportar el frío durante las jornadas de oración y trabajo”, subrayan la fundación.

España cuenta con el mayor número de monasterios y conventos de vida contemplativa del mundo, lo que representa aproximadamente un tercio en el seno de la Iglesia Católica.

Además de a través de campañas puntuales, es posible ayudar durante todo el año a estas comunidades mediante donativos puntuales o recurrentes, realizando un testamento solidario, apoyando como voluntario o comprando los productos que elaboran a través de su tienda online .