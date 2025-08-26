El Obispo de Segorbe-Castellón (España), Mons. Casimiro López Llorente, invitó a los fieles a la Misa de bienvenida para la comunidad de monjas carmelitas descalzas que dejaron su monasterio en Perú por “la extrema inseguridad” en la que vivían en los últimos años.

En un comunicado publicado este martes, la diócesis española informa que el domingo 31 de agosto a las 18:00 (hora local) Mons. López Llorente presidirá la Misa de bienvenida a las diez carmelitas descalzas que dejaron su monasterio en la localidad de Manchay en Lima (Perú).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Luego de recibir el parecer favorable del Arzobispo de Lima, Cardenal Carlos Castillo, y tras la autorización correspondiente del Vaticano, las religiosas se mudaron al Monasterio de San José y Santa Teresa de Onda —en la provincia española de Castellón— ubicado en Partida Beniparrell, C/ Convento, 3, donde se realizará la Eucaristía.



Manchay es una localidad popular y económicamente desfavorecida al sureste de Lima, donde según explicó a ACI Prensa una fuente familiarizada con la situación de las carmelitas y que pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, las religiosas de clausura sufrieron varios robos, además de ser víctimas de extorsión y amenazas.

De acuerdo al Sistema de Información Policial (SIDPOL), las denuncias por extorsión, sólo en Lima, aumentaron un 54,5 % entre enero y julio de 2025, en comparación con 2024. Además, sólo en junio se registró un promedio de 69 denuncias diarias.

Las más leídas 1 2 3 4 5



En su comunicado de hoy, el obispo de Segorbe-Castellón invitó “a toda la diócesis a participar en la Eucaristía de acción de gracias y de acogida fraterna, para dar gracias a Dios por este don y acompañar a la nueva comunidad contemplativa en el inicio de su camino en nuestra tierra”.

El prelado animó especialmente a los fieles de Onda y de las parroquias vecinas a participar de la Misa del domingo y acoger a las hermanas “como lo que son: un regalo del Señor para sostener con su oración nuestra vida y nuestra misión evangelizadora”.