Este viernes 16 de enero se estrena en España la película animada “La bicicleta de Bartali”, basada en el ciclista católico que colaboró en salvar a 800 judíos y que alienta la paz en Tierra Santa.

La cinta presenta una doble trama en la que se entrelaza la peripecia, durante la II Guerra Mundial, del triple ganador del Giro de Italia (1936, 1937 y 1946) y bicampeón del Tour de Francia (1938 y 1948), con la historia de amistad entre dos jóvenes ciclistas, David, judío, e Ibrahim, musulmán, en la Jerusalén contemporánea.

Gino Bartali fue reconocido en el año 2013 como Justo entre las Naciones por su colaboración para salvar la vida de 800 judíos, una gesta que sólo se conoció tres años después de que muriera en el año 2000.

Bartali, nacido en 1914 en una familia humilde, se caracterizó siempre por su carácter tenaz a la par que caritativo. Vinculado a los carmelitas descalzos, repetía con frecuencia que el bien se hace, pero no se dice”.

Póster de la película "La bicicleta de Bartali". Crédito: European Dreams Factory

Los carmelitas del centro de Italia destacan de Bartali que “prefería los días tranquilos entre semana para asistir a la Eucaristía y dedicar tiempo a la oración en la iglesia donde profesó sus votos como Terciario Carmelita Descalzo” en 1938, tomando el nombre de Tarcisio de Santa Teresa del Niño Jesús. También había formado parte con anterioridad de la Acción Católica.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Bartali continuaba entrenándose en las carreteras de la Toscana. Lo que no sospechaban las autoridades es que, escondido bajo el sillín o escondido en el cuadro de su bicicleta llevaba documentos falsos de judíos que se habían escondido en monasterios italianos.

A pesar de que el régimen italiano trató de aprovechar sus victorias, lo que llevó a muchos a tildarlo de fascista, Gino Bartali nunca reveló cómo había utilizado precisamente esa fama y reconocimiento para salvar centenares de vidas humanas.

Su hijo Andrea ha expresado cómo respondía el inspirador de esta película de animación cuando le trataban de héroe por sus títulos deportivos: “Los verdaderos héroes son los demás, aquellos que sufren en el alma, el corazón, el espíritu y la mente por sus seres queridos. Esos son los verdaderos héroes. Yo solo soy un ciclista”.