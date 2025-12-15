Un documental describe, a los 40 años del fallecimiento de la joven venerable española Alexia González-Barros, la devoción silenciosa que suscita en el centro de Madrid, donde nunca faltan flores en su tumba.

Flores para Alexia es el título de este trabajo cinematográfico realizado a lo largo de 2024 y estrenado en pasado 5 de diciembre, cuando en el aniversario de la muerte de la joven declarada venerable por el Papa Francisco en 2018.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La joven Alexia era la menor de siete hermanos de una familia católica. Cuando aún no había cumplido los 14 años, notó unas molestias en las cervicales que, a la postre, revelaron un sarcoma de Ewing , un cáncer óseo común entre adolescentes.

Las operaciones quirúrgicas y la agresividad del tratamiento oncológico al que se sometió constituyeron las estaciones de un viacrucis de 10 meses en los que, a pesar de todo, no perdió el ánimo y la sonrisa.

“Señor, a todos los que rezan por mí, devuélveles las oraciones multiplicadas y a todos los que me hagan un favor, devuélveselo multiplicado también”, era una de sus acciones de gracias más comunes cuando comulgaba a diario en aquellos meses, según se recoge en el sitio web que promueve su causa de canonización.

Durante este proceso, tuvo plena conciencia de que iba a morir y expresó su deseo de llegar al cielo, por lo que frecuentaba el sacramento de la confesión y se le administró la unción de enfermos y la confirmación, pese a que aún no había cumplido la edad para ello.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Siempre manifestó un cariño especial por su ángel de la guarda, al que llamaba Hugo.

Enterrada en un cementerio a las afueras de Madrid, se pensó que sería oportuno, dada la dificultad de muchos de sus devotos para visitarla, que fuera trasladada a un lugar más céntrico.

Así, con autorización de la Archidiócesis de Madrid y de las autoridades vaticana, se dispuso todo para su traslado al Templo Eucarístico de San Martín de Tours, en el centro de Madrid.

Allí quedó instalada en abril de 2004 una urna de cedro dorada adosada a la pared. A sus pies, desde entonces, nunca faltan flores. Esta particularidad fue la que llevó al director del documental Pedro A. Loma, a querer indagar.

A lo largo de 2024, acudió en numerosas ocasiones al templo, donde, sin concertación previa, ha recopilado los numerosos testimonios que se ofrecen en el documental, donde se aprecia que sus devotos son de toda condición y que, casi sin excepción, dejan flores de manera permanente.

Este documental “no es una investigación histórica ni una biografía, sino una mirada humana a pequeños gestos cotidianos: flores que llegan sin firma, visitas que nadie anuncia, devoción que no necesita publicidad. Un relato íntimo sobre la persistencia discreta de la memoria y la fe en la ciudad de Madrid”, defienden sus autores, que lo han distribuido a través de YouTube con la colaboración de European Dreams Factory.