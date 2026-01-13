Más de 6.000 personas participaron en el evento eucarístico “Llamados”, organizado por Cursos Alpha en España, que pone la mira en el año 2033, cuando se cumplan 2.000 años de la resurrección del Señor.

La cita fue un lunes laborable, en una tarde-noche con temperaturas invernales y terminó pasadas las once de la noche. Pero estas circunstancias aparentemente adversas no fueron obstáculo para que personas de casi todas las edades se dieran cita en un recinto que de manera habitual acoge partidos de baloncesto o conciertos de los principales artistas.

El encuentro comenzó calentando los corazones con canciones de alabanza a cargo de Hillsong España, con mensajes poderosos como “las cadenas caerán y el infierno temblará al oír el nombre de Cristo”.

Hillsong España actuó en el evento "Llamados" organizado por Cursos Alpha en Madrid. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

El cineasta Juan Manuel Cotelo y la evangelizadora digital Olatz Elola (@blessings en Instagram) ejercieron de anfitriones, prometiendo a los presentes un banquete espiritual más que satisfactorio: “Vamos a salir saciados y sanados”, aseguró Cotelo.

“Soñé que Dios me amaba”

El primer testimonio de la cita corrió a cargo del creador de contenido René ZZ, especializado en el mundo del tatuaje, quien ha experimentado una potente conversión. En su alocución contó cómo “tenía una búsqueda interna muy profunda y muy angustiosa” relacionada con problemas relativos a su identidad.

“El 25 de marzo de 2021 soñé que Dios me amaba”, compartió René, quien añadió: “Su amor era tan fuerte que me inundaba por dentro y yo sentía una gracia, una gloria y un bienestar tan grande que no lo podía ni comprender, pero me llenaba por completo”.

René ZZ compartió su testimonio de conversión en "Llamados". Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Al escenario se sumaron entonces los impulsores de la asociación Aute, Quique Mira y María Lorenzo; la empresaria Casilda Finat, quienes junto a René ZZ realizaron un coloquio en el que compartieron algunas claves de su decisión de lanzarse a la evangelización a través de las redes sociales. Mira invitó a hacer silencio “en un mundo que va muy deprisa”, para descubrir la voluntad del Señor.

Finat apostilló que no hay que tener miedo, pues “el Señor nunca nos pide que nos lancemos por un precipicio de buenas a primeras. Vamos dando pequeños pasitos con su Gracia y, como sabe que somos muy cobardes, nos va ayudando”.

La fe está de moda en España

Preguntados por el nuevo impulso de fe que parece vivirse en España, René ZZ consideró que “no puedes convertir las cosas de tu día a día en Dios, sólo puedes estar con Dios y luego ver qué hacer después”.

María Lorenzo invitó a no fijarnos tanto en si hay una moda, sino en hacernos la pregunta personal sobre si queremos conocer cada día más al Señor, porque así “la fe va a crecer poco a poco en el corazón de cada uno”.

Para Casilda Finat es “muy importante dar el paso de que te importe lo que digan los demás a que únicamente te importe lo que piense Dios”.

De izquierda a derecha, Juan Manuel Cotelo, Casilda Finat, María Lorenzo, Quique Mira, René ZZ y Olatz Elola. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Quique Mira, por su parte, se mostró convencido de que “hay un auge del Espíritu Santo, pero cada uno tiene que decidir vivirlo de forma auténtica siguiendo al Señor”.

En el coloquio también se suscitó la cuestión sobre el papel de la Iglesia. En este sentido, María Lorenzo destacó que es “nuestra madre que nos acompaña y nos enseña” y que, al mismo tiempo, “te corrige” y “te ayuda a vivir la misión con orden”, añadió su esposo, Quique Mira.

El coloquio concluyó con la invitación a reflexionar sobre qué pregunta harían a Dios y respondieron: “¿Qué quieres de mí?”; “Señor, ¿algún truquito para serte más fiel?”; o “¿por qué me amas?”.

La visión en tiempos difíciles

Tras invitar a los presentes en un momento de silencio a plantear una pregunta a Dios, subieron al escenario Nicky y Pippa Gumbel, quienes iniciaron en 1977 en Londres los Cursos Alpha, una experiencia de encuentro con Jesucristo a la que ya han accedido 30 millones de personas en más de 175 países.

Nicky Gumbel tomó la palabra para predicar sobre “la visión en tiempos difíciles” a lo largo de unos 30 minutos. En ella expuso que “la visión es la clave para la vida. Sin visión, la vida no tiene significado último o propósito”, comenzó, más aún en un mundo individualista. Gumble propuso sumarse a “la visión de Jesús”, porque “es la más emocionante en la Tierra”.

Tomando el pasaje evangélico en el que Cristo envía los apóstoles a los hombres exhaustos y solitarios que viven como ovejas sin pastor, Gumbel predicó sobre cuatro ejes: La necesidad es urgente, el motivo es el amor, el detonante es la oración y el potencial es inmenso.

Al concluir, proclamó: “Imaginad qué puede pasar en España si cada uno de los que están aquí esta noche se involucran en la visión de Jesús. En el año 2033, podrías ver esta nación reevangelizada, la Iglesia revitalizada y la nación transformada en el nombre de Jesús”.

Tras un descanso, llegó el tiempo de la adoración, la alabanza y la oración de intercesión, para lo que el Santísimo Sacramento se hizo presente.

Procesión eucarística en el recinto Movistar Arena de Madrid, ante 6.000 personas. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Tras los testimonios de dos personas que relataron la sanación corporal y espiritual recibida por medio de una de estas experiencias eucarísticas, Cristo Eucaristía fue llevado en procesión por el recinto, mientras se sucedían cantos y algunos integrantes de los Cursos Alpha expresaban “palabras de conocimiento”, una suerte de inspiraciones del Espíritu Santo.

El P. José María Sánchez de Lamadrid, párroco de Santo Domingo de la Calzada, en la Diócesis de Alcalá de Henares, y uno de los organizadores del evento, pidió no estar demasiado atentos a ellas: "Si es para ti, lo sabrás”.

Testimonios de los presentes

Al concluir el evento, ACI Prensa pudo recabar las impresiones de algunos de los presentes.

Javier, un hombre laico de mediana edad, salió conmovido por los testimonios y muy agradecido. De cara al año 2033, espera que “sea un año muy especial, con mucho gozo”.

Inmaculada Villanueva, una madre de familia, que acudió al evento con una hija, explicó que lo más llamativo fue "cuando he visto rezar el padrenuestro a todo el estadio reconociendo la grandeza de Dios y pidiendo el pan nuestro de cada día”.

Inma Villanueva acudió al evento "llamados" con una hija. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa

El P. José Anaya Serrano, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo que acudió al lugar acompañando a un grupo de feligreses y familiares: “Ha sido maravilloso. Un evento muy bien preparado, con mucho gusto, mucha delicadeza espiritual y con mucha apertura a mucha gente que puede buscar la respuesta en Jesús”.

El evento, que trata de encender una mecha evangelizadora de cara a 2033, “nos ha encendido el corazón para anunciar a Cristo a todo el mundo" para que haya “mucha gente que se abra al amor de Jesús y que se deje tocar y sanar por Él”.