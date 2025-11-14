Cursos Alpha ha convocado “Llamados”, un acto multitudinario inspirado en el Congreso Eucarístico de EE. UU. para poner en marcha la preparación al Jubileo 2033 con el respaldo de la Diócesis de Alcalá de Henares.

La cita, a la que se espera que acudan miles de jóvenes, se celebrará el 12 de enero de 2026 en Madrid y pretende convertirse en “un momento único de alabanza y oración, con música, testimonios e inspiración para caminar juntos hacia el 2033, cuando celebraremos los 2000 años de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, y el envío del Espíritu Santo", según se detalla en el sitio web del evento .

Durante tres horas y media, los participantes en “Llamados” podrán acoger la visión sobre el Jubileo 2033 de Nicky Gumbel, fundador de los Cursos Alpha , en los que, en un ambiente distendido en torno a una mesa, se analizan, durante 11 semanas, distintas preguntas sobre la fe cristiana.

El ministerio de alabanza del encuentro estará a cargo de la banda Hillsong Worship y contarán con la participación de evangelizadores digitales que compartirán su testimonio.

El momento central del encuentro será la adoración eucarística “a través de una gran Oración de Misericordia”, que será acompañada por el grupo de alabanza de Our Manifestation Journey (OMJ) y el grupo musical religioso Salve.

El evento, “abierto a todo el mundo, de cualquier edad, contexto o creencias” está apoyado por la Diócesis de Alcalá de Henares. Su Obispo, Mons. Antonio Prieto Lucena, invita a la participación en "Llamados" para “ser esa llama del fuego del amor de Dios en nuestro mundo”.

“Sueño con que ‘Llamados’ sea una oportunidad para que mucha gente sen encuentre con el amor de Dios, para que podamos ir preparándonos para este gran Jubileo de la Redención y que nos convirtamos en discípulos y misioneros del amor de Dios en nuestro mundo”, añadió el prelado.

Emma de León, directora de Alpha España explica que este evento “responde al deseo que tenemos todos de traer al Señor al centro de Madrid”.