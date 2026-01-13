Un “sueño” que pronto podría hacerse realidad. Así describe el obispo de Helsinki, el español Raimo Goyarrola, la fundación de la primera escuela católica en Finlandia, donde la Iglesia Católica prácticamente desapareció tras la adopción del luteranismo en el siglo XVI, como consecuencia de la Reforma protestante.

Confiado en las manos de Dios y en la providencia, Mons. Goyarrola prevé inaugurar la escuela en agosto de 2026, en el segundo piso de una iglesia —dedicada a Santiago Apóstol— situada en la isla de Lauttasaari, situada a cinco kilómetros de la capital finlandesa. Su intención, “si la economía lo permite”, es adquirir el edificio en un plazo de tres años.

Imagen de Lauttasaari, la isla situada a 5 km de Helsinki. Crédito: Dominio público

Empezar con 12 niños, como los apóstoles

La escuela abarcará inicialmente de primero a tercero de primaria y comenzará como un modelo de homeschooling, o educación en casa, una modalidad reconocida por el Estado. El carácter católico del centro se reflejará en su enfoque educativo, en la formación integral basada en valores cristianos y en las celebraciones de las principales fiestas del calendario litúrgico.

Aunque estará abierta a niños de cualquier confesión, el principal reto —según explica el obispo a ACI Prensa— es reunir un número suficiente de alumnos de familias católicas. “Rezo para empezar con 12 niños, como los apóstoles”, confiesa.

“Estoy emocionado, aunque es una pequeña maratón, porque en Finlandia hay que conseguir muchos permisos, es un país que funciona a base de mucha burocracia”, cuenta Mons. Goyarrola, pastor de una reducida comunidad católica en una nación profundamente marcada por el luteranismo.

“Yo confío en Dios y esto va para adelante”

Cuando en 2023 el Papa Francisco le encargó estar al frente de la diócesis de Helsinki, el obispo vasco —que antes de aterrizar en el frío finlandés sirvió durante cuatro años en la cálida Sevilla, al sur de España—, comenzó a redactar una “larga lista” con las necesidades del pueblo de Dios en Finlandia.

El Papa Francisco con el Obispo Raimo Goyarrola. Crédito: Vatican Media

Entre las primeras, comenta a ACI Prensa, se encontraba la construcción de una escuela católica. “Es algo que llevo en mi corazón desde hace tiempo. Las necesidades las convertí en sueños, y poco a poco seguimos adelante con fe. Yo confío en Dios y esto va para adelante”, explica sin perder la sonrisa.

El prelado afirma con confianza que “en la vida hay que ser valiente y pioneros” y asegura que no se detendrá a pesar de las dificultades. “Hay que lanzarse totalmente”, insiste Mons. Goyarrola, miembro del Opus Dei y licenciado en Medicina y Cirugía.

“Tenemos ya dos profesoras que son muy buenas, con una experiencia muy buena. También tenemos el aula, las mesas, las sillas, tenemos ya todo, entonces ahora hay que buscar a los niños y espero que salga en agosto”, señala.

En Finlandia hay alrededor de 20 mil católicos en una población de aproximadamente 5.5 millones de habitantes. Sin embargo, la Iglesia Católica en el país crece año tras año, no sólo por llegada de inmigrantes y refugiados, sino por el aumento de bautismos de niños y adultos y cada vez más incorporaciones de adultos de otras confesiones cristianas.

Mons. Goyarrola saluda al Papa León en el Vaticano. Crédito: Cortesía de Mons. Raimo Goyarrola