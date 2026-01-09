El Obispo de Orihuela-Alicante, Mons. José Ignacio Munilla, denuncia que el acuerdo Iglesia-Estado para la reparación de las víctimas de abusos se produjo “bajo presiones tremendas y buscando la batalla por el relato” por parte del Ejecutivo.

Así lo ha expresado este viernes 9 de enero de 2026 en su programa de Radio María España, Sexto Continente, donde ha desgranado siete puntos de análisis sobre el acuerdo firmado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (CONFER) y el Gobierno de España.

Durante el espacio radiofónico el prelado español desarrolló el contenido de un mensaje enviado a las redes sociales, en el que planteó algunas consideraciones al respecto de la creación de este nuevo canal de atención a víctimas de casos de abusos que no pueden seguir el curso judicial por prescripción del delito o muerte del victimario, bajo la tutela de la Oficina del Defensor del Pueblo.

7 PRECISIONES, con respecto al acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno de España en materia de reparación a víctimas de abusos sexuales:



Mons. Munilla defendió que “la Iglesia es la única institución en España que ha extendido la reparación a las víctimas por abusos más allá de lo prescrito por las leyes”.

Pese a ello, señaló el prelado, "el Gobierno de España ha sostenido que existen algunas víctimas que no querían personarse en las oficinas de la Iglesia, sino hacerlo de la mano del Defensor del Pueblo, a lo que la Iglesia ha manifestado su conformidad bajo determinadas condiciones” y entendiendo que "no se trataría de una vía paralela, sino de una puerta alternativa para acudir a la misma mediación eclesial”.

Mons. Munilla destacó además que "la Iglesia ha conseguido que el Gobierno de España se comprometa a abordar la reparación de los abusos en el resto de los ámbitos de la sociedad española, “tal como se recoge en la de protección de la infancia aprobada en 2021, "sin que hasta el momento se hubiese dado paso alguno, más allá del ámbito eclesial”.

Además, el Obispo de Orihuela-Alicante recordó que "la Iglesia ha conseguido el compromiso del Gobierno de España para que las reparaciones económicas que reciben las víctimas estén exentas del Impuesto sobre la Renta”.

Denuncia que el Gobierno realizó “afirmaciones falsas” sobre el acuerdo

Respecto de la postura expresada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Mons. Munilla denunció que “ha deformado abiertamente el contenido del mismo, llegando a realizar afirmaciones falsas”.

"Es algo a lo que ya estamos acostumbrados, quedando patente que su voluntad política se centra en controlar un relato mediático que distraiga a la opinión pública de otros problemas acuciantes, al margen del bien de las víctimas en quienes debiéramos centrarnos”, añadió.

Como antecedente, el prelado citó cómo en 2022 “el Gobierno tuvo que reconocer que no existía ninguna incorrección en los bienes inmatriculados por la Iglesia”. El Partido Socialista Obrero Español “había concurrido a las Elecciones Generales incluyendo en su programa electoral el compromiso de hacer devolver a la Iglesia esos bienes”.

“Han pasado cuatro años y, obviamente, la Iglesia no ha tenido que devolver nada”, subrayó el prelado.

Por último, Mons. Munilla responde a quienes se preguntan por qué la Iglesia Católica “se sienta a negociar con quienes es notorio que no buscan la verdad ni el bien, sino únicamente defender sus inconfesables intereses políticos”.

“Nosotros creemos que es la verdad la que nos hará libres, y no el relato mediático. Además, preferimos resultar difamados por los poderosos en nuestro intento de reparar a quienes han sufrido, antes que resultar indiferentes hacia las víctimas en el intento de priorizar la defensa de nuestros propios derechos”.

Como comentario a las cuestiones expresadas en las redes sociales, Mons. Munilla añadió en Sexto Continente que “es cierto que lo que la iglesia hace es arriesgado y que la batalla del relato, la batalla del relato muchas veces la iglesia la pierde, pero gana la batalla de la verdad”.

Asimismo, reclamó al Gobierno “no utilizar el sufrimiento de las víctimas para intentar hacer maniobras de distracción” ante “una situación límite”, debido a los casos de corrupción y la debilidad parlamentaria “en la que tiene un deseo imperioso acuciante de ver cómo distraigo a la población con el relato mediático”.

El Obispo de Orihuela-Alicante, añadió que en las intervenciones en ruedas de prensa separadas tras la firma del acuerdo “quedó potente que unos luchan por el relato, ese es el señor Bolaños, y otros luchamos por la verdad y por la defensa y el bien de las víctimas”.