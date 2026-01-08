El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (IOLRC) denuncia una “oleada de ataques” anticristianos durante la Navidad en España, en especial contra belenes, y reclama una “respuesta política inmediata”.

A lo largo del periodo litúrgico del Adviento y la Navidad, el OLRC ha registrado al menos siete actos vandálicos contra belenes, además de otros ataques contra símbolos religiosos, motivo por el cual reclama a las autoridades que “adopten medidas urgentes para proteger la libertad religiosa y garantizar la seguridad”.

Asimismo, la plataforma de defensa del derecho fundamental a la libertad religiosa realiza un llamamiento a los ciudadanos para “denunciar cualquier ataque contra creyentes”, como los registrados en las pasadas semanas.

El 4 de diciembre de 2025, en la localidad de Tarrasa (Barcelona), fue detenido un joven que robó la imagen del Niño Jesús del belén municipal, provocando desperfectos en el lugar. En su huida, tropezó mientras llevaba la figura en brazos, que resultó mutilada.

En Málaga, el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, un hombre de origen magrebí fue detenido por la Policía local tras irrumpir en la iglesia de Santa Rosa de Lima. Allí sustrajo varias figuras del belén, profirió gritos en árabe a través del micrófono del altar ataviado con una casulla que había sustraído de la sacristía. Según denuncia el OLRC, también “trató de agredir a varios feligreses” antes de su detención.

La localidad valenciana de Onteniente, asistió por segundo año consecutivo a la ruptura del brazo de la imagen de la Virgen María del belén instalado en su Plaza Mayor. Los hechos se produjeron el pasado 16 de diciembre.

En la localidad leridana de Sort, cuatro días antes de la Nochebuena, el pesebre instalado en la principal plaza del municipio sufrió un nuevo ataque en el que resultaron sustraídas tres figuras. Antes del robo, dejaron grafitis de contenido anarquistas en el lugar.

El 23 de diciembre los vecinos de La Torre del Valle, en Zamora, despertaron desolados al comprobar cómo las figuras de la Sagrada Familia y todas las demás fueron robadas del pesebre que, durante meses, habían elaborado de manera desinteresada.

El día de Navidad, el belén instalado en Cornellá de Llobregat (Barcelona) fue atacado, resultando especialmente dañado el Niño Jesús.

En Nochevieja, unos vándalos incendiaron durante la madrugada un belén en Algarrobo (Málaga) que estaba instalado en la plaza de España.

A estos actos vandálicos, el OLRC añade que se han cometido otro tipo de actos en contra de los símbolos navideños. Entre otros, el veto a la instalación del belén por parte del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la instalación de un dibujo de tres reinas magas con una bandera LGTB en la biblioteca municipal de San Fernando de Henares (Madrid) o la las Islas Baleares, el sindicato Unión Obrera difundió un cartel con una imagen de un belén tachado, que correspondía a la felicitación de la Consejería de Educación y Universidades del gobierno regional, para reclamar una escuela laica.

El OLRC también denuncia que el 24 de diciembre fue derribada una cruz en el Pico del Cielo de Nerja (Málaga) y el 28 de diciembre forzaron y robaron el sagrario del Monasterio de la Santa Espina en Castromonte (Valladolid), llevándose las sagradas formas.

María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, sostiene que “estos ataques no solo constituyen una vulneración del derecho a la libertad religiosa reconocida en la Constitución española, sino que alimentan un clima de intolerancia y de cristianofobia al que no podemos acostumbrarnos como sociedad”.

“La reiteración de estos hechos y la pasividad de algunas administraciones generan una grave preocupación entre los creyentes y los defensores de los derechos fundamentales”, añade.

El OLRC recuerda además que “la presión social y política es fundamental para revertir esta tendencia” y reclaman a las autoridades “que adopten medidas urgentes para proteger la libertad religiosa, garantizar la seguridad en templos y espacios públicos, y promover el respeto a las creencias”.