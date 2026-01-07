El Papa León XIV recibió este miércoles 7 de enero y en audiencia privada al Cardenal Joseph Zen ze-kiun, Obispo Emérito de Hong Kong y uno de los principales críticos del acuerdo para el nombramiento de obispos del Vaticano y China.

“El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia al Excelentísimo Cardenal Joseph Zen Ze-kiun, Obispo Emérito de Hong Kong (China)”, informó la Oficina de Prensa del Vaticano sin dar mayores detalles al respecto, como es habitual en este tipo de encuentros.

El Cardenal Zen tiene 93 años y pudo viajar a Roma tras obtener la autorización de las autoridades de Hong Kong, según señala The College of Cardinals Report.

El purpurado chino tiene restricciones para viajar tras su arresto en 2022 por la ley de seguridad nacional y luego de ser acusado por “colusión con fuerzas extranjeras” por su apoyo a las protestas prodemocracia de la isla.

El cardenal fue condenado pero está en libertad bajo fianza y siempre se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan.

El purpurado chino logró viajar a Roma en otras ocasiones, para los funerales del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco.

Zen ha sido un firme crítico del acuerdo firmado por el Vaticano y China en 2018 para el nombramiento de obispos, y que en su última prórroga, en 2024, se extendió hasta 2028.

Es un defensor de la Misa tradicional en latín; fue uno de los cardenales que firmaron las dubia (dudas) sobre el Sínodo de la Sinodalidad en 2023 y criticó fuertemente la declaración Fiducia suppplicans, que permite la bendición de parejas del mismo sexo y en situación irregular.