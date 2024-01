Cardenal Zen sobre Fiducia supplicans: ¿El prefecto de Doctrina de la Fe no debería renunciar?

“Si esto fuera verdad, entonces sería fácil para un sacerdote introducirlos en la Voluntad Divina. Pero aquí está el problema: la declaración dice que el sacerdote no debe examinar si tienen tales intenciones. ¿Cómo puede el sacerdote dar una bendición si no está seguro de que tienen tal intención, o si tiene razones para sospechar que no tienen tal intención en absoluto?”.

“En el Evangelio, hay veces en que la gente le pide a Jesús que los cure, pero Él primero dice: ‘Tus pecados están perdonados’. Su principal preocupación era liberar a la gente de sus pecados (y, por supuesto, ya les había dado la gracia de confesar sus pecados)”, prosigue.

En ese sentido, el purpurado interrogó: “Si el sacerdote no está seguro de que la ‘pareja’ con la que está tratando tiene la intención de vivir en plena observancia del modo de vida de Dios, o si está seguro de que no reconocen en absoluto que viven en pecado, ¿no debería introducirles en la voluntad de Dios de la manera más amorosa?”.