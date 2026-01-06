Arthur Brooks, autor de bestsellers del New York Times y profesor de la Universidad de Harvard, alentó a los asistentes a SEEK 2026 a resistir la tentación, como misioneros, de “combatir fuego con fuego”.

En su discurso inaugural del 4 de enero en Columbus, Ohio, Brooks afirmó que el mundo “no es solo un mundo frío”, sino “un mundo que te ataca”. En este contexto, añadió, puede ser difícil no contraatacar.

Sin embargo, dijo, “no se trata de ganar discusiones sino de ganar almas”.

Brooks imparte clases en la Escuela Kennedy de Harvard y en la Escuela de Negocios de Harvard, y ha escrito varios libros sobre cómo encontrar la felicidad y el sentido de la vida, entre ellos From Strength to Strength (De fuerza en fuerza) y Build the Life You Want (Construye la vida que quieres), coescrito con Oprah Winfrey. También escribe una columna para The Free Press.

Unos 26.000 asistentes se han reunido hasta el 5 de enero en Columbus, Denver y Fort Worth, Texas, para la conferencia SEEK 2026 organizada por FOCUS.

“El espíritu misionero te llevará al corazón de una guerra cultural”, dijo Brooks. “Y en esa guerra cultural, no se gana con la violencia… como se puede ganar con el amor”. Brooks relató su experiencia al dar una charla en Manchester, New Hampshire, en 2014, ante un público que, según él, era “un grupo muy ideológicamente orientado”.

Según Brooks, fue el único orador de los 15 presentes que no era candidato presidencial. Comentó que durante su discurso, le dijo a su audiencia: “Han estado escuchando a candidatos políticos que quieren su voto. Y lo que les dicen es que tienen razón y que quienes no están de acuerdo con ustedes son estúpidos y odian a Estados Unidos, pero quiero que recuerden algo. Esas personas son sus vecinos y son su familia… No es que odien a Estados Unidos, es que no están de acuerdo con ustedes”.

Al actuar como misionero, dijo, el objetivo es persuadir a la gente. "Si quieres persuadirlos, no puedes hacerlo con odio, porque nadie ha sido insultado para que acepte", dijo Brooks.

“Entrando en territorio de misión”

Brooks concluyó hablando de un centro de retiro que él y su esposa Ester visitan cuando imparten preparación matrimonial. Dentro de la capilla, comentó, hay un letrero sobre la puerta de salida que dice: "Están entrando a territorio de misión".

“Así que, al salir de esta hermosa reunión mañana, los letreros en la puerta de su hotel o de este centro de conferencias, en cualquier lugar donde se encuentren al salir de esta ciudad, y de hecho por última vez mañana, significa que están entrando en territorio de misión”, dijo Brooks. “Prendamos fuego al mundo juntos”, alentó.

Katie Tangeman, estudiante de segundo año en la Universidad Estatal del Noroeste de Missouri, dijo que salió de la charla de Brooks motivada a "simplemente dar un paso atrás cada vez que me siento frustrada o molesta con alguien, o si me están atacando, simplemente verlos como un hijo o hija amado de Dios y acercarme a ellos con amor en lugar del desprecio y el odio de los que [Brooks] estaba hablando".

“Porque eso no es ser un buen cristiano”, añadió.

“Quiero decir que lo más importante que me llevé de la charla de Arthur Brooks esta noche, su discurso inaugural, es que se puede cambiar el rumbo de una conversación al abordarla con amabilidad”, dijo Andrew Stuart, estudiante de negocios agrícolas, también de Northwest Missouri State.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA