La familia de San Carlo Acutis ha contribuido al desarrollo de la nueva aplicación oficial del sitio institucional del Estado de la Ciudad del Vaticano www.vatican state.va , una iniciativa que se enmarca en el proceso de renovación digital y que rinde homenaje al joven santo, considerado un referente del uso evangelizador de las nuevas tecnologías.

Al descargarse la aplicación puede leerse el agradecimiento que la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano expresa a Andrea y Antonia Acutis, padres de San Carlo Acutis (1991–2006). “Con ocasión de la canonización de su hijo, han colaborado generosamente en la creación y el desarrollo de la nueva App del portal institucional”, refiere el portal.

La nueva aplicación, inaugurada oficialmente este fin de semana, está dedicada al joven santo italiano que falleció de una leucemia fulminante en 2006 a los 15 años y a su “genio informático”.

La plataforma permite consultar de manera rápida e intuitiva noticias, avisos y comunicaciones oficiales de la Gobernación del Vaticano, mejorando significativamente la experiencia de navegación y la accesibilidad a la información institucional.

En la aplicación se pueden encontrar diversas secciones, entre ellas el santo del día, noticias, entrevistas, vídeos y enlaces directos a otras instituciones de la Gobernación, como el Cuerpo de Gendarmería (CFN), los Museos Vaticanos, la Farmacia Vaticana, las Poste Vaticane, las Villas Pontificias y la Specola Vaticana.

Según se ha informado, nuevas funcionalidades serán implementadas progresivamente.

La puesta en marcha de esta aplicación se produce pocas semanas después de la renovación gráfica del sitio institucional de la Santa Sede, realizada tras la elección del nuevo Pontífice, el Papa León XIV, el pasado 8 de mayo.

El portal presenta ahora una estética más moderna, con un fondo azul cielo y una imagen del Papa saludando a los fieles, actualizando así el sitio on line del Vaticano, operativo desde diciembre de 1995.

La plataforma permite un acceso rápido e intuitivo a noticias, avisos y comunicados oficiales,. Crédito: captura de pantalla de la App

Las principales características incluyen, entre otros, un acceso actualizado a noticias y comunicados institucionales; notificaciones push para las últimas noticias; navegación simplificada y optimizada para smartphones y tablets; mayor accesibilidad y usabilidad del contenido.

La nueva aplicación está disponible para descarga gratuita en la App Store en el siguiente enlace. En Google Play en el siguiente enlace.











