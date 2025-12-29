Con ocasión de la Navidad, el Arzobispo de Corrientes (Argentina), Mons. Adolfo José Larregain, envió un mensaje al Pueblo de Dios con la mirada puesta en los damnificados por las inundaciones, animando a ser artesanos de esperanza en medio del dolor.

Las inundaciones en la provincia de Corrientes ocurrieron el 21 de diciembre y fueron provocadas por la caída de intensas lluvias, registrándose cerca de 400 milímetros en 24 horas, lo que obligó a más de 300 personas a ser evacuadas de sus hogares, provocó cortes de rutas y activó un amplio operativo de emergencia con ayuda de autoridades y fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

“En esta Navidad, marcada por luces y sombras, la Iglesia vuelve a proclamar con fe y esperanza: ‘El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz’”, expresó el Arzobispo Larregain en su mensaje. Esa luz, precisó, “es Jesucristo, el Hijo de Dios que nace en la sencillez de un pesebre para acercarse especialmente a quienes hoy cargan dolor, pérdidas e incertidumbre”.

“En los últimos días, nuestra provincia de Corrientes se ha visto duramente golpeada por el temporal: lluvias intensas, inundaciones, familias evacuadas, viviendas dañadas y bienes perdidos”, enumeró el prelado.

“A muchos la Navidad los encuentra en medio de la angustia, lejos de su casa o intentando recomenzar. A todos ellos queremos decirles, con palabras y con gestos: no están solos”, aseguró.

Recordando el Evangelio, Mons. Larregain expresó: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Al respecto, reflexionó: “Dios no se mantiene distante del sufrimiento humano; entra en él. Jesús nace pobre, vulnerable, sin seguridades, para compartir nuestras fragilidades. En Belén, como decía Benedicto XVI, Dios se hace cercano y nos enseña a confiar incluso en la noche”.

En el contexto de las inundaciones, el arzobispo quiso “dar gracias a Dios por la solidaridad que se ha puesto de manifiesto: vecinos ayudando a vecinos, voluntarios, comunidades parroquiales, Cáritas, instituciones, fuerzas de seguridad y tantos hombres y mujeres que no dudaron en tender una mano, asistir a los evacuados, acompañar a los damnificados y compartir lo poco o mucho que tenían”. Esa solidaridad, consideró, “es Evangelio vivido; es el Niño Dios naciendo hoy en gestos concretos de fraternidad”.

En esa línea, hizo propicio el tiempo de Navidad para renovar actitudes que brotan del pesebre:

En primer lugar, llamó a “contemplar al Niño Jesús, especialmente desde la realidad que nos toca vivir, para descubrir que Dios se hace presente también en la precariedad y en el barro de nuestra historia”.

Como segundo punto, animó a tener una actitud de “cuidar la vida y la dignidad de cada persona, sobre todo de quienes más han sufrido las consecuencias del temporal: los pobres, los enfermos, los ancianos, los niños y las familias que han perdido tanto”.

En tercer lugar, exhortó a “ser artesanos de esperanza, empezando por lo cercano: una palabra de aliento, una ayuda concreta, una presencia que consuela. Como nos recuerda el Papa Francisco, la esperanza se construye con gestos sencillos, pero perseverantes”.

“Que esta Navidad no nos cierre los ojos ante el dolor, sino que nos abra el corazón”, anheló el Arzobispo de Corrientes, sosteniendo que el Dios que nace en el pesebre “camina con su pueblo y no abandona a quienes confían en Él”.

Finalmente, al bendecir al pueblo fiel, Mons. Larregain pidió “que el Niño Dios bendiga especialmente a las familias afectadas por las inundaciones; que María, Madre de la ternura, consuele a quienes han perdido; y que san José nos enseñe a cuidar unos de otros con responsabilidad y amor”; y deseó una santa y bendecida Navidad “llena de fe, solidaridad y esperanza”.