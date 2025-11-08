La temporada de lluvias de 2025 ha golpeado duramente el estado mexicano de Jalisco, siendo considerada una de las más intensas registradas en los últimos años. Hasta allí, en algunas de las comunidades más empobrecidas y afectadas por los desastres naturales, llegó la solidaridad de los Caballeros de Colón, la organización fraternal de beneficencia católica más grande del mundo.

Entre las zonas más golpeadas por las lluvias e inundaciones se encontraba el área metropolitana de Guadalajara, con la ciudad de Zapopan entre ellas. Ahí, una colonia muy pobre conocida como El Tizate resultó especialmente afectada.

En declaraciones a ACI Prensa, Francisco Sáenz Muñoz, director para el Desarrollo de México de la Misión Fraternal de la Oficina Suprema de los Caballeros de Colón, explicó que el trabajo solidario se desplegó en septiembre, y las ayudas sumaron alrededor de 150.000 pesos mexicanos, unos 7.500 dólares.

“Fue un gran trabajo en equipo de los Caballeros de Colón de la Arquidiócesis de Guadalajara, que pertenecen a la región de México Occidente, donde hay muchos y muy buenos liderazgos”.

“Después de las intensas lluvias que afectaron gravemente en esa zona, ellos levantaron un censo para conocer las necesidades de cada casa, consiguieron y también aportaron donativos económicos y en especie, y entregaron enseres domésticos como estufas, lavadoras, refrigeradores y colchones, que fueron muchas de las pérdidas materiales que lamentablemente tuvieron las personas de esa comunidad marginada”, destacó.

Sáenz Muñoz recordó que, en su encíclica Laudato si’, el Papa Francisco “nos menciona que el cambio climático es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad en nuestros días. Los efectos más graves recaen en los más pobres y vulnerables pues no cuentan ni con los recursos para adaptarse a los impactos climáticos y mucho menos para hacer frente a situaciones catastróficas”.

“La tierra ‘clama’ por el daño que le hacemos. Dios nos confió la creación no para destruirla, sino para custodiarla”, dijo, destacando que “tenemos que trabajar no sólo en una ‘solución técnica’, sino de conversión ecológica de corazón y de construir una cultura de prevención a través de la educación y concientización”.

La ayuda de los Caballeros de Colón para los afectados por lluvias e inundaciones en El Tizate, en el área metropolitana de Guadalajara, sumó alredeodr de 7.500 dólares. Crédito: Reese Cuevas.

La ayuda católica frente a las tragedias

También resaltó que uno de los principios de los Caballeros de Colón “es el patriotismo, que es la participación ciudadana en nuestra comunidad para promover el bien común y la dignidad de la persona humana. En ese sentido, conocer más la Doctrina Social de la Iglesia y ponerla en práctica en comunidades concretas es parte de los retos que tenemos como católicos y ciudadanos”.

Frente a tragedias como las de las lluvias e inundaciones, que han afectado tanto a Guadalajara como a muchos otros lugares de México, Sáenz Muñoz resaltó que “hay instituciones de nuestra Iglesia Católica como Cáritas, Caballeros de Colón y otras más, que buscamos hacer sinergia y apoyar aunque sea con un ‘granito de arena’ en las pérdidas materiales, ya sea con despensas, agua, alimentos, ropa, medicamentos y enseres domésticos, que son donados por bienhechores en muchas parroquias, diócesis, movimientos laicales, la sociedad civil y personas de buena voluntad”.

“Caballeros de Colón es una institución mundial que trabaja desde lo local —en las parroquias— y nuestro primer principio es la caridad”, subrayó, destacando que “no es una obra de asistencia social o de filantropía: es una expresión del amor de Dios que actúa en la Iglesia”.

“Entonces, para atender situaciones desafortunadas que se presentan en El Tizate y en muchas otras comunidades en México, la caridad necesita también de organización, como lo hace Cáritas e instituciones laicales como Caballeros de Colón”.

Para ser caritativos, explicó, “por un lado, la oración que es quizás lo más importante, en segundo lugar, acompañando, visitando y dando nuestro tiempo a las personas más afectadas y en tercer lugar, con donativos económicos y/o en especie”.

“Pero esos apoyos también tienen que organizarse, desde recabar la información básica de sus necesidades inmediatas y entonces poder brindar un apoyo organizado de mayor alcance, como fue la labor de los Caballeros de Colón en el Tizate, en la zona metropolitana de Guadalajara”.

Recordando la profunda devoción de los Caballeros de Colón a la Virgen de Guadalupe, a quien el Caballero Supremo Patrick Kelly re-consagró la orden en febrero de 2023, Sáenz Muñoz indicó que “con las familias afectadas, la ayuda material es una tarea urgente e indispensable, pero también vivir nuestra fe con ellos a través de acompañarlos, estar presentes en las misas, rosarios y oraciones les da sentido y esperanza al dolor y la gente lo agradece”.

Los Caballeros de Colón se organizaron con la comunidad y realizaron un censo para conocer las necesidades de los damnificados por las lluvias e inundaciones. Crédito: Reese Cuevas.

“En México, la Virgen de Guadalupe es querida y valorada por todos, incluso por los no creyentes, pues ella siempre ha sido un símbolo de unidad y de reconciliación entre los mexicanos”, destacó.

Unos 19.000 consejos en todo el mundo al servicio de la Iglesia y de los más necesitados

Sáenz Muñoz resaltó que los Caballeros de Colón “tenemos alrededor de 19.000 consejos en todo el mundo; y los Consejos locales de Caballeros que trabajan en las parroquias deben conocer el Plan Pastoral de su Diócesis y las necesidades particulares de esa comunidad para que, junto con el Capellán —que normalmente es el párroco— decidan qué programas caritativos pueden implementarse mejor, a través de una guía para poner nuestra fe en acción. Por ejemplo, la respuesta a los desastres naturales, es un programa de Comunidad”.

Así como hay Caballeros de Colón en Jalisco, “también contamos con liderazgos muy comprometidos en el Centro, Noreste, Noroeste y Sur del país que apoyan a sus comunidades y en especial, cuando hay este tipo de desastres naturales que nos afectan. Donde hay una necesidad, los Caballeros recibimos un llamado para orar, actuar y llevar a Cristo a los más desamparados”.

A quienes “quieren servir pero no saben cómo”, los invito “a que se unan a los Caballeros de Colón en su parroquia o que nos busquen en las redes sociales para darles información más concreta de dónde participar”.

El sitio web oficial de los Caballeros de Colón en Español es kofc.org/unete.