Con la intención de “llevar alegría a muchos niños que viven en tristeza, en soledad” especialmente durante la Navidad, el P. Sergio Arturo Valverde Espinoza, director de la Asociación Obras del Espíritu Santo, impulsa este año una cruzada solidaria que busca compartir un juguete o detalle con niños en diferentes países de Centroamérica.

La iniciativa se enmarca en la “Fiesta Nacional de Navidad”, un evento benéfico que inició hace 25 años en Costa Rica, país de origen del sacerdote. Durante la jornada se ofrecen desde comidas hasta espacios de convivencia para menores que viven en zonas marcados de pobreza y exclusión.

En entrevista con ACI Prensa, el sacerdote explicó que gran parte de los niños que participan se encuentran “en alto riesgo social”, ya que en provienen de padres “privados de libertad, situaciones de alcoholismo, drogadicción, abandono”.

Aseguró que es justamente a esos niños a quien se dirige esta obra, para recordarles que “tienen derecho a la vida, tienen derecho a ser felices, tienen derecho a tener familia, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a ser respetados como personas”.

Sin embargo, más allá de los regalos, el sacerdote insistió en que el mensaje central es “hacerles sentir que Dios les ama, pero que nosotros también”.

Niños de Centroamérica

Desde hace varios años, la obra traspasó las fronteras costarricenses y actualmente se realiza en cuatro países más de la región.

En El Salvador, donde se ha realizado durante los últimos tres años, el pasado 13 de diciembre reunió a cuatro mil niños. En Honduras es el primer año en el que se realiza, y se benefició a dos mil menores. Nicaragua y Guatemala aún está pendiente la celebración, pero el P. Sergio estima que asistan a la “Fiesta Nacional de Navidad” dos mil y once mil niños, respectivamente.

El sacerdote relató que, a lo largo de su experiencia, han podido dialogar con migrantes, quienes “nos cuentan el dolor que hay en sus países”, una realidad que los motivó a llevar esta iniciativa a otros lugares.

Todo ello con la intención de “llegar a mitigar el dolor y el hambre y la necesidad que puede haber en diferentes países de Centroamérica” llevando el mensaje de que “Jesús los ama y nosotros también”.

La Fiesta Nacional de Navidad no es la única iniciativa de la Asociación Obras del Espíritu Santo. Según el P. Sergio, esta organización no gubernamental cuenta con 25 años de trabajo al servicio de “la niñez en alto riesgo social”, a través de diversas instituciones y programas de apoyo.

Además, atiende a población migrante, a mujeres jefas de hogar en situación de abandono o violencia, así como a adultos mayores, mediante albergues, escuelas, guarderías y centros de cuidado.