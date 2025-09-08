La organización benéfica de alimentación escolar Mary’s Meals celebra un hito importante: ya son más de 3 millones de niños necesitados a los que ayudan cada día.

Este resultado se debe a un aumento extraordinario de alrededor de 800.000 niños desde inicios de 2024, indica la organización en un comunicado.

Para los niños que viven en zonas afectadas por el cambio climático, la inseguridad alimentaria aguda o las secuelas de conflictos, la promesa de recibir una comida en un centro educativo puede marcar la diferencia entre asistir a la escuela o quedarse en casa.

Actualmente hay 71 millones de niños en edad de primaria fuera de la escuela, una cifra que supera al total de niños matriculados en educación primaria en los países desarrollados de Europa, Estados Unidos y Canadá.

En este contexto, Mary’s Meals subraya los resultados de las investigaciones que muestran que la alimentación escolar eficaz constituye un poderoso incentivo para asistir.

Un regalo para la Virgen María en su cumpleaños

El fundador y director ejecutivo de Mary’s Meals, Magnus MacFarlane-Barrow, señaló que han elegido el 8 de septiembre para “celebrar que damos de comer a más de 3 millones de niños cada día escolar porque este es el día en que celebramos el cumpleaños de la Virgen María. Así que, en este día, le devolvemos a ella todo este trabajo. ¡Mary’s Meals es suyo! Este es nuestro humilde regalo de cumpleaños para ella”.

“A pesar de esta gran cifra de 3 millones, para mí Mary’s Meals sigue siendo algo muy sencillo, algo pequeño en lo que cada uno de nosotros puede participar. Cada uno puede alimentar al menos a un niño. No siempre tenemos que pensar en los grandes números: preferimos pensar en un niño a la vez. Cada uno de ellos tiene un nombre, cada uno es amado por Dios”, agregó MacFarlane-Barrow.

Este hito, según precisa el comunicado, se produce tras una gran ampliación de los programas de alimentación escolar de Mary’s Meals en nueve países, con cientos de miles de niños incorporados en un periodo de 18 meses, incluidos Malawi, Haití, Zambia, Zimbabue, Sudán del Sur y Etiopía.

En la región etíope de Tigray, devastada por la guerra, la organización ha aumentado su alcance en más de un 700%, pasando de unos 30.000 niños a principios de 2024 a más de 245.000 en la actualidad. Esto supone un apoyo nutricional transformador para niños que han soportado años de conflicto, sufrimiento e interrupciones en su educación.

En Malawi y Zambia, dos de los programas más antiguos de la organización también han crecido de forma significativa, alcanzando a más de 400.000 niños adicionales y llegando en total a más de 1.315.000 niños en Malawi y más de 605.000 en Zambia.

Todo ello en un momento en que las comunidades de ambos países sufren los efectos de la sequía, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos, además de desafíos económicos. En Haití, en medio de la violencia y la inestabilidad política, Mary’s Meals ha logrado, junto a sus socios locales, aumentar a más de 196.000 los niños beneficiados por sus programas, tan necesarios en la región.

Para marcar este momento histórico en la lucha contra el hambre infantil, Mary’s Meals hace un llamamiento al apoyo global para sus programas de alimentación escolar dirigidos a niños que viven en áreas de gran necesidad y de difícil acceso.

Con más de una cuarta parte de los niños del mundo enfrentando pobreza alimentaria severa en la primera infancia (27%), lo que equivale a más de 181 millones de menores de cinco años, la necesidad de programas constantes de alimentación escolar nunca ha sido tan urgente, subraya la organización benéfica.

Decenas de millones de niños siguen pasando hambre

“Este logro es menos una celebración que un llamado a la acción. Invitamos a toda persona de buena voluntad a unirse al movimiento de Mary’s Meals para que nuestra visión —que cada niño del mundo reciba una comida diaria en su lugar de educación— pueda hacerse realidad”, remarcó su fundador.

Aunque MacFarlane-Barrow celebra esta cifra, lamenta que “la triste realidad es que decenas de millones de niños siguen pasando hambre y sin acceso a la escuela”.

“Hoy, en un mundo en el que producimos suficiente comida para todos, miles de niños morirán por causas relacionadas con el hambre. Y, sin embargo, a Mary’s Meals le cuesta 14 centavos ofrecer una comida, y apenas 25 dólares alimentar a un niño durante todo un año escolar”, precisó.

Para Mary’s Meals, este crecimiento es “un testimonio del número de personas que creen en su visión —que cada niño reciba una comida en la escuela— y que comparten su tiempo y recursos para hacer realidad este objetivo”.