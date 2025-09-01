Con “profunda gratitud y un alivio más allá de lo que las palabras pueden expresar”, la organización humanitaria Nos Petits Frères et Sœurs (Nuestros Pequeños Hermanos) (NPH), socio local de Manos Unidas, confirmó la liberación de los ocho rehenes que permanecían secuestrados desde el pasado 3 de agosto en Haití.

Entre ellas se encontraban un niño de 3 años y la misionera irlandesa laica Gena Heraty, quien desde hace más de 30 años dedica su vida a los niños con discapacidad en Haití.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Heraty, de 58 años, es la directora de los programas de necesidades especiales de NPH y un referente en el trabajo con menores en el país caribeño desde 1993. También es la responsable del orfanato de Santa Elena gestionado por NPH y ubicado en la comuna de Kenscoff, a unos 10 km al sureste de la capital, Puerto Príncipe.

Se llevaron por la fuerza a varios empleados y aun niño de 3 años

Precisamente allí tuvo lugar el secuestro el pasado 3 de agosto, cuando un grupo armado irrumpió en las instalaciones y se llevó por la fuerza a varios empleados y al niño de 3 años. Todos ellos han sido liberados tras semanas de gran tensión e incertidumbre.

En un comunicado difundido el viernes a través de NPH, la familia de Heraty confirmó que la misionera y los demás rehenes habían sido liberados: “Estamos aliviados más allá de las palabras. Estamos profundamente agradecidos a todos, en Haití y a nivel internacional, que han trabajado incansablemente durante estas terribles semanas para garantizar su regreso seguro”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Desde NPH agradecieron la coordinación de las personas, instituciones y comunidades, tanto locales como internacionales, “que han brindado apoyo y solidaridad en estas semanas de crisis” y han intervenido en la liberación.

Los nombres de los nacionales haitianos no han sido difundidos por seguridad

Además, confirmaron que los rehenes “se encuentran a salvo, recibiendo atención médica y psicológica y junto a sus seres queridos”. También a los nacionales haitianos, cuyos nombres no han sido difundidos públicamente por razones de seguridad.

Uno de los trabajadores de la organización destacó: “Pese a todo lo ocurrido, Gena se ha mantenido siempre fuerte. Nada más regresar, fue directa a saludar a los niños. Todos lloraban: los pequeños y el personal la esperaban con los brazos abiertos”.

“La expresión global de preocupación, amor, oraciones y solidaridad mostrada por amigos, vecinos, comunidades, colegas e incluso personas sin ninguna conexión con nosotros, ha sido una inmensa fuente de consuelo y apoyo”, expresó.

Sin embargo, “aunque hoy damos gracias por su regreso, sabemos que el proceso de recuperación será largo”.

La liberación llega después de semanas de angustia y profunda incertidumbre, y tras el llamamiento realizado por el Papa León XIV en el ángelus del 10 de agosto por la liberación inmediata de los rehenes.

Por el momento no se conocen demandas de rescate ni se ha identificado al grupo armado responsable del secuestro. El diario haitiano Le Nouvelliste informó que se cree que miembros de una banda fueron los responsables del ataque.

El 85% de Puerto Príncipe, en manos de grupos armados

La violencia de las pandillas y los secuestros también son comunes en otras zonas dentro y alrededor de Puerto Príncipe, donde, según la ONU, los grupos armados controlan alrededor del 85% de la ciudad.

En los primeros seis meses de 2025, según las cifras que maneja la ONU, casi 350 personas fueron secuestradas en Haití.